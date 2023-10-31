На матче НХЛ почтили память Мэттью Перри: видео

В одном из перерывах матчей на экранах появился небольшой отрывок из культового сериала «Друзья», в котором Перри сыграл роль Чендлера Бинга.

Мэттью Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело 54-летнего актера было обнаружено в джакузи. О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что на месте происшествия не было обнаружено наркотиков и признаков насильственной смерти.