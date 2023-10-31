На матче НХЛ почтили память Мэттью Перри: видео
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Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) почтили память американского актера Мэттью Перри.
Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) почтили память американского актера Мэттью Перри.
В одном из перерывах матчей на экранах появился небольшой отрывок из культового сериала «Друзья», в котором Перри сыграл роль Чендлера Бинга.
Мэттью Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело 54-летнего актера было обнаружено в джакузи. О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что на месте происшествия не было обнаружено наркотиков и признаков насильственной смерти.
Перри с самого детства был ярым хоккейным болельщиком. Он болел за клубы «Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз».