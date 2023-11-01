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18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года хоккеист Бэкстрём приостановил карьеру

35-летний шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Никлас Бэкстрем в качестве причины принятия подобного решения называет хроническую травму.

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Источник: Reuters

Никлас Бэкстрем объявил о приостановлении карьеры. Комментарий игрока приводит пресс-служба «Вашингтона».

В середине июня 2022 года Бэкстрем перенес операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть сезона-2022/23, проведя в регулярном чемпионате 39 игр из 82. В текущем сезоне швед сыграл в 8 встречах.

«Учитывая состояние моего бедра, я решил приостановить карьеру. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, организацию и болельщиков за их непоколебимую поддержку на протяжении всего этого процесса. В настоящее время я прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги», — заявил Бэкстрем.

Никлас Бэкстрем был выбран на драфте НХЛ 2006 года под четвертым номером и выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2007 года. Швед был важной частью команды, завоевавшей Кубок Стэнли в 2018 году. В том плей-офф Бэкстрем набрал 23 очка (5+18). В общей сложности в НХЛ Бэкстрем провел 1105 игр, в которых забросил 271 шайбу и сделал 762 результативные передачи.

В локаутный сезон-2012/13 Никлас Бэкстрем выступал за московское «Динамо», которое по итогам чемпионата выиграло Кубок Гагарина.

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