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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский помог «Флориде» обыграть «Коламбус»

«Флорида Пантерз» дома обыграла «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Флорида
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
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Источник: nhl.com

В первые семь минут матча «Коламбус» пропустил сразу три шайбы — отличились Райан Ломберг (2'), Густав Форслинг (3') и капитан команды Александр Барков (7'). К концу первого периода хоккеисты «Коламбуса» усилиями Шона Курайли (16') и Буна Дженнера (19') смогли сократить отставание в счете до минимума.

Во втором периоде счет сравнял российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко (31'). Ему ассистировал его соотечественник Иван Проворов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде «Коламбус» благодаря шайбе Александра Тексье (53') вышел вперед, но за 57 секунд до конца основного времени нападающий «пантер» Ник Казинс сравнял счет. На второй минуте овертайма победу «Флориде» принес точный бросок Картера Верхеге.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел худший матч в сезоне, отразив всего 18 из 22 бросков по своим воротам. Тем не менее 35-летний россиянин одержал 365-ю победу в НХЛ и теперь он находится в пяти матчах от того, чтобы войти в топ-20 самых побеждающих вратарей в истории лиги.

В другом матче игрового дня «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:2). Результативной передачей отметился нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, поучаствоваший в первой шайбе своей команды.

Флорида
5:4ОТ
3:2, 0:1, 1:1
Коламбус
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