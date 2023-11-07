Тренер «Вашингтона» заявил, что Овечкин не разучился забивать
Главный тренер команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о безголевой серии российского хоккеиста Александра Овечкина, который не забивает на протяжении четырех матчей.
Главный тренер команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о безголевой серии российского хоккеиста Александра Овечкина, который не забивает на протяжении четырех матчей.
«Он не разучился забивать. Я думаю, что есть несколько вещей, которые он мог бы сделать немного лучше без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы поговорили об этом. Он становится все лучше в этих моментах. Мы просто не выполняем все на том уровне, на который рассчитывали. Просто иногда в течение карьеры или по каким-то другим причинам, все немного утихает, а потом вдруг, что бы то ни было, что-то дает толчок. Мы всегда будем думать как помочь ему оказаться в еще большем количестве мест, чтобы создать и использовать свои навыки», — приводит слова Карбери The Hockey News.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых забил две шайбы и сделал шесть результативных передач. Всего в активе россиянина 824 заброшенных шайбы. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.