Панарин повторил достижение Яромира Ягра в «Рейнджерс»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 8.11.2023, 3:30 Рейнджерс 5 Детройт 3

Оба результативных действия 32-летний россиянин сделал во втором периоде. Сначала он отметился голевой передачей во второй шайбе своей команды, которую в большинстве забил капитан команды Крис Крайдер. В своей следующей смене Панарин уже сам отметился заброшенной шайбой, с близкого расстояния поразив ворота вратаря «Детройта» Вилли Хуссо. Нападающий был признан второй звездой матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f4de1b189b518098&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239712" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также заброшенной шайбой в третьем периоде отметился российский нападающий «Детройта» Клим Костин, для которого этот гол стал первым результативным действием в свитере «красных крыльев».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a09ee9c1f9061db0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239714" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После матча с «Детройтом» в активе Панарина стало 20 (7+13) набранных очков, что позволило ему войти в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Впереди него только нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерсон (21) и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (22).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 8.11.2023, 3:00 Каролина 3 Баффало 2 ОТ

Панарин повторил достижение Яромира Ягра, став первым за 17 лет игроком «Рейнджерс», которому удалось достигнуть отметки 20 очков за 12 матчей. Россиянину не хватило всего одной игры, чтобы повторить клубный рекорд, который принадлежит четырем хоккеистам. Последним рекордсменом был Павел Буре в сезоне 2001/02.

Кроме того, Панарин смог отметиться набранными очками во всех встречах нынешнего сезона, благодаря чему вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по длительности результативной серии со старта сезона. Ему осталось провести две игры с набранными очкам, чтобы повторить клубный рекорд, который установил Род Жильбер в сезоне 1972/73, и российский рекорд, который установил Дмитрий Квартальнов в сезоне 1992/93 в свитере «Бостон Брюинз».

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 8.11.2023, 3:30 Айлендерс 2 Миннесота 4

«Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ). Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей во второй шайбе своей команды и был признан третьей звездой матча.

«Миннесота Уайлд» на выезде оказалась сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в третьем периоде забросил победную шайбу своей команды. Вратарь «Айлендерс» отразил 27 из 31 бросков по своим воротам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e2bd6f3ee1a8721a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239713" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 8.11.2023, 5:00 Калгари 4 Нэшвилл 2

«Калгари Флэймз» дома одержал волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Камбэк «Калгари» начался в конце второго периода с шайбы Диллона Дубе, которому ассистировал Никита Задоров. Первой звездой матча был признан белорусский нападающий Егор Шарангович, который отдал две результативные передачи в третьем периоде.

«Питтсбург Пингвинз» на выезде не без труда обыграл «Анахайм Дакс» (2:0). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин остался без набранных очков, но несмотря на это был признан второй звездой матча.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 8.11.2023, 6:00 Анахайм 0 Питтсбург 2

«Колорадо Эвеланш» дома обыграли «Нью-Джерси Девилз» (6:3). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей при игре в меньшинстве. Вратарь «лавин» Александр Георгиев отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.