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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин не может забить в НХЛ в пятом матче подряд

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступили и «Флориде Пантерз» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Дублем в составе хозяев отметился нападающий Энтони Манта (11', 16'), еще одну шайбу в меньшинстве забросил Коннор Макмайкл (27'). У гостей результативные броски на свой счет записали Оливер Экман-Ларссон (13'), Александр Барков (17'), Эван Родригес (54') и Сэм Райнхарт, забросивший победную шайбу на 15-й секунде овертайма.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал шестую победу в сезоне, отразив 25 из 28 бросков по своим воротам.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снова покинул лед без заброшенной шайбы, продлив свою безголевую серию до пяти матчей. В этой игре нападающий нанес два броска по воротам и сделал три силовых приема, закончив матч с отрицательной полезностью «-1». Кроме того, Овечкин уже третью игру подряд остается без набранных очков.

Главным антигероем матча стал нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Он проиграл стартовое вбрасывание в овертайме, после чего в первой же атаке «пантер» упустил Сэма Райнхарта, который забросил решающую шайбу. Кузнецов финишировал с худшим показателем полезности в команды — «-3». После матча россиянин поддвергся критике главного тренера команды Спенсера Карбери.

«Кузи потерял свою позицию. Он преследовал соперника и проиграл ему в скорости. Если ты собираешься гнаться за соперником, то просто не можешь позволить обыграть себя. Но он позволил», — сказал Карбери на послематчевой пресс-конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в третьем периоде Кузнецов случайно нанес травму партнеру по команде и автору дубля Энтони Манте. После броска россиянина шайба отрикошетила в голову канадца, который был вынужден досрочно закончить игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут в субботу, 11 ноября, на выезде против «Нью-Джерси Девилз».

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Вашингтон
3:4ОТ
1:2, 2:0, 0:1
Флорида
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