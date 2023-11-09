Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Торонто»
«Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко поучаствовал в победной шайбе своей команды, которая была заброшена в большинстве за восемь минут до конца матча. Ее автором стал чешский нападающий Доминик Кубалик.
На счету Тарасенко 11 (3+8) очков в 11 матчах этого сезона. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян.
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов провел весь матч на скамейке запасных. Его команда проиграла пять из шести последних встреч и опустилась в середину турнирной таблице Восточной конференции.
В заключительном матче игрового дня действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома уступил «Лос-Анджелес Кингз» (1:4), потерпев второе поражение подряд. Российские хоккеисты Владислав Гавриков, Павел Дорофеев и Иван Барбашев не сумели отметиться в этой встрече набранными очками.