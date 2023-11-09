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11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Торонто»

«Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко поучаствовал в победной шайбе своей команды, которая была заброшена в большинстве за восемь минут до конца матча. Ее автором стал чешский нападающий Доминик Кубалик.

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НХЛ 2023-2024
Неделя 5, 9.11.2023, 3:00

Торонто3Оттава6

На счету Тарасенко 11 (3+8) очков в 11 матчах этого сезона. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов провел весь матч на скамейке запасных. Его команда проиграла пять из шести последних встреч и опустилась в середину турнирной таблице Восточной конференции.

В заключительном матче игрового дня действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома уступил «Лос-Анджелес Кингз» (1:4), потерпев второе поражение подряд. Российские хоккеисты Владислав Гавриков, Павел Дорофеев и Иван Барбашев не сумели отметиться в этой встрече набранными очками.

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