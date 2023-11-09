Передача Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Торонто»

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко поучаствовал в победной шайбе своей команды, которая была заброшена в большинстве за восемь минут до конца матча. Ее автором стал чешский нападающий Доминик Кубалик.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 9.11.2023, 3:00 Торонто 3 Оттава 6

На счету Тарасенко 11 (3+8) очков в 11 матчах этого сезона. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов провел весь матч на скамейке запасных. Его команда проиграла пять из шести последних встреч и опустилась в середину турнирной таблице Восточной конференции.