Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Торпедо
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Автомобилист
01
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь РС
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Питтсбург
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Нэшвилл
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
Даллас
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Айлендерс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Монреаль
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Ванкувер
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Миннесота
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Чикаго
35
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Питтсбург
ОТ
34
06:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
32
05:00
Колорадо
Сиэтл
34
04:00
Виннипег
Нэшвилл
63
04:00
Сент-Луис
Аризона
21
03:30
Коламбус
Даллас
25
03:00
Бостон
Айлендерс
52
03:00
Детройт
Монреаль
ОТ
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкина отправили в нокдаун в матче с «Кингз»

Российского нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина отправили в нокдаун в результате потасовки.

Лос-Анджелес
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу первого периода произошла стычка между защитником команды «Лос-Анджелес Кингз» Адрианом Кемпе и защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом, они начали выяснять отношения и толкаться. К потасовке подключились другие хоккеисты, в том числе и Малкин, Кемпе несколько раз ударил его и отправил Евгения в нокдаун.

Встреча закончилась победой команды «Питтсбург Пингвинз» в овертайме со счетом 4:3.

В текущем сезоне Малкин сыграл 11 матчей, забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач.

После 11 игр «Питтсбург» занимает 15-е место в Восточной конференции, в активе команды 10 очков.

Лос-Анджелес
3:4ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Питтсбург
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дубль Михеева с передач Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Оттаву»
Украинские самбисты не будут пожимать руки россиянам на ЧМ
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь