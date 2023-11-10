Малкина отправили в нокдаун в матче с «Кингз»
Российского нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина отправили в нокдаун в результате потасовки.
Лос-Анджелес
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Российского нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина отправили в нокдаун в результате потасовки.
По ходу первого периода произошла стычка между защитником команды «Лос-Анджелес Кингз» Адрианом Кемпе и защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом, они начали выяснять отношения и толкаться. К потасовке подключились другие хоккеисты, в том числе и Малкин, Кемпе несколько раз ударил его и отправил Евгения в нокдаун.
Встреча закончилась победой команды «Питтсбург Пингвинз» в овертайме со счетом 4:3.
В текущем сезоне Малкин сыграл 11 матчей, забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач.
После 11 игр «Питтсбург» занимает 15-е место в Восточной конференции, в активе команды 10 очков.