Малкина отправили в нокдаун в матче с «Кингз»

По ходу первого периода произошла стычка между защитником команды «Лос-Анджелес Кингз» Адрианом Кемпе и защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом, они начали выяснять отношения и толкаться. К потасовке подключились другие хоккеисты, в том числе и Малкин, Кемпе несколько раз ударил его и отправил Евгения в нокдаун.