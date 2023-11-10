Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Торпедо
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Автомобилист
01
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь РС
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Питтсбург
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Нэшвилл
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
Даллас
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Айлендерс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Монреаль
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Ванкувер
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Миннесота
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Чикаго
35
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Питтсбург
ОТ
34
06:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
32
05:00
Колорадо
Сиэтл
34
04:00
Виннипег
Нэшвилл
63
04:00
Сент-Луис
Аризона
21
03:30
Коламбус
Даллас
25
03:00
Бостон
Айлендерс
52
03:00
Детройт
Монреаль
ОТ
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль Михеева с передач Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Оттаву»

«Ванкувер Кэнакс» на обыграл «Оттаву Сенаторз» (5:2) в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ванкувер
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

У «Ванкувера» дублем отметился нападающий Илья Михеев, который стал первой звездой матча. 29-летний россиянин забросил вторую и четвертую шайбу своей команды, оба раза ему ассистировал его соотечественник Андрей Кузьменко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также заброшенной шайбой в этом матче отметился защитник «Оттавы» Артем Зуб. Для него это первый матч после травмы головы, полученной после броска Александра Овечкина. 28-летний защитник был вынужден пропустить из-за этого три недели.

Во время загрузки произошла ошибка.

После победы «Ванкувер» поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Рика Токкета выиграли восемь из девяти последних матчей. Следующую игру «касатки» проведут в воскресенье, 12 ноября, на выезде против «Торонто Мэйпл Лифс».

Другие результаты игрового дня:

«Колорадо Эвеланш» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Сиэтл Кракен» (3:4). Вторую шайбу в этом сезоне забросил нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, у которого днем ранее родилась дочь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Евгений Малкин отдал результативную передачу на Брайана Раста, который забросил решающую шайбу в овертайме.

«Сан-Хосе Шаркс» после 11 поражений на старте сезона добыли вторую победу в этом сезоне, обыграв дома «Эдмонтон Ойлерз» (3:2). Во второй шайбе «акул» поучаствовал защитник Никита Охотюк, набравший первый результативный балл в этом сезоне.

Оттава
2:5
1:2, 1:1, 0:2
Ванкувер
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дубль Михеева с передач Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Оттаву»
Украинские самбисты не будут пожимать руки россиянам на ЧМ
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь