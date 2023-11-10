Дубль Михеева с передач Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Оттаву»

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У «Ванкувера» дублем отметился нападающий Илья Михеев, который стал первой звездой матча. 29-летний россиянин забросил вторую и четвертую шайбу своей команды, оба раза ему ассистировал его соотечественник Андрей Кузьменко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ac537ce235af2486&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239736" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также заброшенной шайбой в этом матче отметился защитник «Оттавы» Артем Зуб. Для него это первый матч после травмы головы, полученной после броска Александра Овечкина. 28-летний защитник был вынужден пропустить из-за этого три недели.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7207914a823d20c7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239735" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После победы «Ванкувер» поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Рика Токкета выиграли восемь из девяти последних матчей. Следующую игру «касатки» проведут в воскресенье, 12 ноября, на выезде против «Торонто Мэйпл Лифс».

Другие результаты игрового дня:

«Колорадо Эвеланш» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Сиэтл Кракен» (3:4). Вторую шайбу в этом сезоне забросил нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, у которого днем ранее родилась дочь.

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«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Евгений Малкин отдал результативную передачу на Брайана Раста, который забросил решающую шайбу в овертайме.