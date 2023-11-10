Дубль Михеева с передач Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Оттаву»
«Ванкувер Кэнакс» на обыграл «Оттаву Сенаторз» (5:2) в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ванкувер
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«Ванкувер Кэнакс» на обыграл «Оттаву Сенаторз» (5:2) в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У «Ванкувера» дублем отметился нападающий Илья Михеев, который стал первой звездой матча. 29-летний россиянин забросил вторую и четвертую шайбу своей команды, оба раза ему ассистировал его соотечественник Андрей Кузьменко.
Также заброшенной шайбой в этом матче отметился защитник «Оттавы» Артем Зуб. Для него это первый матч после травмы головы, полученной после броска Александра Овечкина. 28-летний защитник был вынужден пропустить из-за этого три недели.
После победы «Ванкувер» поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Рика Токкета выиграли восемь из девяти последних матчей. Следующую игру «касатки» проведут в воскресенье, 12 ноября, на выезде против «Торонто Мэйпл Лифс».
Другие результаты игрового дня:
«Колорадо Эвеланш» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Сиэтл Кракен» (3:4). Вторую шайбу в этом сезоне забросил нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, у которого днем ранее родилась дочь.
«Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Евгений Малкин отдал результативную передачу на Брайана Раста, который забросил решающую шайбу в овертайме.
«Сан-Хосе Шаркс» после 11 поражений на старте сезона добыли вторую победу в этом сезоне, обыграв дома «Эдмонтон Ойлерз» (3:2). Во второй шайбе «акул» поучаствовал защитник Никита Охотюк, набравший первый результативный балл в этом сезоне.