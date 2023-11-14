Василевский провел первую ледовую тренировку с «Тампой»

В конце сентябре 29-летний голкипер перенес операцию на спине — микродискэктомию из-за грыжи поясничного диска, из-за которой должен был пропустить около десяти недель. Главный тренер команды Джон Купер выразил надежду, что Василевский сможет полностью вернуться в строй до конца этого месяца.

«Я буду разочарован, если это произойдет в начале декабря. Надеюсь, он вернется немного раньше. Сейчас наш ориентир — День благодарения (23 ноября — прим. ред.). Он делает большие успехи. И предпочел бы делать больше, чем может сейчас. График все тот же, но думаю, что он вернется в интервале между Днем благодарения и 1 декабря», — сказал Купер.