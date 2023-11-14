Василевский провел первую ледовую тренировку с «Тампой»
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провел первую тренировку в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провел первую тренировку в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В конце сентябре 29-летний голкипер перенес операцию на спине — микродискэктомию из-за грыжи поясничного диска, из-за которой должен был пропустить около десяти недель. Главный тренер команды Джон Купер выразил надежду, что Василевский сможет полностью вернуться в строй до конца этого месяца.
«Я буду разочарован, если это произойдет в начале декабря. Надеюсь, он вернется немного раньше. Сейчас наш ориентир — День благодарения (23 ноября — прим. ред.). Он делает большие успехи. И предпочел бы делать больше, чем может сейчас. График все тот же, но думаю, что он вернется в интервале между Днем благодарения и 1 декабря», — сказал Купер.
Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021), а также получал награду лучшему вратарю сезона НХЛ (2019).
«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Подопечные Джона Купера являются самой пропускаемой командой Востока и входят в четверку самых пропускаемых команд НХЛ — дублеры Василевского Йонас Йоханссон и Мэтт Томкинс за 15 матчей суммарно пропустили 54 шайбы.