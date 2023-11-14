Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» крупно обыграть «Сиэтл»
«Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сиэтл Кракен» (5:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сиэтл Кракен» (5:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенной шайбой в этом матче отметился нападающий Валерий Ничушкин. 28-летний россиянин забросил пятую шайбу своей команды, реализовав большинство за три минуты до конца встречи.
Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Впервые с 22 октября Георгиев пропустил менее трех шайб в одном матче.
В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) в первом матче после смены главного тренера. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 из 31 бросков по своим воротам, но не сумел помочь команде прервать серию из пяти поражений подряд.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и прервал восьмиматчевую безголевую серию. Лучший игрок прошлого сезона НХЛ забил свой первый гол с 17 октября.