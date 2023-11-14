Капризов рассказал, что принимает ванны с кровью из рогов оленя

«Ванна из рогов оленя? Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Что это дает? Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно. Почему бы это не делать, если хуже не становится от этого. Я на протяжении шести-семи лет ездил, вот последние пару лет не был. И у меня до этого не было, чтобы я заболел или что-то такое, температуры никогда не было. Может, помогает. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается — короче, там целый этап», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».