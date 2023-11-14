Капризов рассказал, что принимает ванны с кровью из рогов оленя
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился тем, что делает для укрепления иммунитета.
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился тем, что делает для укрепления иммунитета.
«Ванна из рогов оленя? Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Что это дает? Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно. Почему бы это не делать, если хуже не становится от этого. Я на протяжении шести-семи лет ездил, вот последние пару лет не был. И у меня до этого не было, чтобы я заболел или что-то такое, температуры никогда не было. Может, помогает. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается — короче, там целый этап», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».
26-летний Капризов — олимпийский чемпион Пхенчхана 2018 года в составе сборной России. С 2020 года Капризов играет в НХЛ за «Миннесоту». В КХЛ Капризов играл за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА.