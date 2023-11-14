Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
Автомобилист
00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо М
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Колорадо
15
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Айлендерс
41
Все события
Фоторепортажи
26«Краснодар» устоял в Питере и выиграл первый круг ЧР
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
11:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Капризов рассказал, что принимает ванны с кровью из рогов оленя

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился тем, что делает для укрепления иммунитета.

Миннесота
Наверх
Источник: Reuters

«Ванна из рогов оленя? Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Что это дает? Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно. Почему бы это не делать, если хуже не становится от этого. Я на протяжении шести-семи лет ездил, вот последние пару лет не был. И у меня до этого не было, чтобы я заболел или что-то такое, температуры никогда не было. Может, помогает. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается — короче, там целый этап», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

26-летний Капризов — олимпийский чемпион Пхенчхана 2018 года в составе сборной России. С 2020 года Капризов играет в НХЛ за «Миннесоту». В КХЛ Капризов играл за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Альварес признан лучшим боксером года по версии WBC
Выяснено, какое время упражнений компенсирует риск смерти от...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь