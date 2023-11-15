Овечкин получил опасный удар клюшкой в шею: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=adf1ff11e145aef2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239771" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В самом начале матча защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб нанес капитану «Вашингтона» Александру Овечкину болезненный удар клюшкой в горло и сбил россиянина с ног. Овечкин сразу же отправился на скамейку запасных, где его шею осмотрел командный врач. Спустя некоторое время он вернулся в игру.

Примечательно, что судьи назначили Макнэббу двухминутный штраф за игру высоко поднятой клюшкой, но после пересмотра эпизода отменили наказание посчитав, что канадец нанес удар клюшкой неумышленно.

Овечкин закончил игру без набранных очков. Он нанес три броска по воротам «Вегаса», сделал четыре силовых приема, дважды заблокировал бросок по воротам своей команды, допустил три потери шайбы и закончил матч с положительным показателем полезности — «+1».