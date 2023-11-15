Овечкин получил опасный удар клюшкой в шею: видео
«Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вашингтон
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«Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В самом начале матча защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб нанес капитану «Вашингтона» Александру Овечкину болезненный удар клюшкой в горло и сбил россиянина с ног. Овечкин сразу же отправился на скамейку запасных, где его шею осмотрел командный врач. Спустя некоторое время он вернулся в игру.
Примечательно, что судьи назначили Макнэббу двухминутный штраф за игру высоко поднятой клюшкой, но после пересмотра эпизода отменили наказание посчитав, что канадец нанес удар клюшкой неумышленно.
Овечкин закончил игру без набранных очков. Он нанес три броска по воротам «Вегаса», сделал четыре силовых приема, дважды заблокировал бросок по воротам своей команды, допустил три потери шайбы и закончил матч с положительным показателем полезности — «+1».
В этом сезоне Овечкин провел 14 матчей и набрал 11 (4+7) очков. До рекорда Гретцки россиянину осталось забросить 68 шайб.