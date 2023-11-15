Овечкин и Кузнецов пришли на матч «Вашингтона» с щенятами: видео
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» прибыли на домашнюю игру против «Вегас Голден Найтс» с щенками, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных собак.
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» прибыли на домашнюю игру против «Вегас Голден Найтс» с щенками, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных собак.
Все хоккеисты «Вашингтона» в рамках специальной инициативы Caps Canines Night пришли на «Кэпитал Уан-Арену» в компании четвероногих друзей. Цель данной инициативы — способствовать тому, чтобы люди активнее забирали животных из приютов.
Собак, с которыми хоккеисты приехали на арену, можно забрать в одном из приютов Вашингтона. Недавно так поступил нападающий команды Коннор МакМайкл, который взял себе в дом щенка по имени Эден. Позже его примеру последовал одноклубник Хендрикс Лапьер — своей новой собаке он дал имя Билли.
Все болельщики, купившие билеты в этот день, получили миску для собаки с логотипом «Вашингтона». Также команда выпустила к этой игре эксклюзивные кепки и футболки, вырученные средства с которых пошли на помощь собакам в рамках специальной общенациональной программы. Кроме того, «Вашингтон» украсил картинками собак заградительные стекла перед предматчевой раскаткой.
В этот день «Вашингтон» одержал победу над действующим обладателем Кубка Стэнли со счетом 3:0. Автором одной из шайб стал новоиспеченный хозяин Эдена Коннор МакМайкл.