Овечкин и Кузнецов пришли на матч «Вашингтона» с щенятами: видео

Все хоккеисты «Вашингтона» в рамках специальной инициативы Caps Canines Night пришли на «Кэпитал Уан-Арену» в компании четвероногих друзей. Цель данной инициативы — способствовать тому, чтобы люди активнее забирали животных из приютов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c4644e3c4b6eef16&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239778" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Собак, с которыми хоккеисты приехали на арену, можно забрать в одном из приютов Вашингтона. Недавно так поступил нападающий команды Коннор МакМайкл, который взял себе в дом щенка по имени Эден. Позже его примеру последовал одноклубник Хендрикс Лапьер — своей новой собаке он дал имя Билли.

Все болельщики, купившие билеты в этот день, получили миску для собаки с логотипом «Вашингтона». Также команда выпустила к этой игре эксклюзивные кепки и футболки, вырученные средства с которых пошли на помощь собакам в рамках специальной общенациональной программы. Кроме того, «Вашингтон» украсил картинками собак заградительные стекла перед предматчевой раскаткой.