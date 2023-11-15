Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Флорида
35
Хоккей. НХЛ
16.11
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Нью-Джерси
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Аризона
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Анахайм
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Тампа-Бэй
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Вегас
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Питтсбург
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Калгари
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Флорида
35
04:00
Виннипег
Нью-Джерси
63
04:00
Даллас
Аризона
ОТ
43
04:00
Нэшвилл
Анахайм
23
04:00
Сент-Луис
Тампа-Бэй
50
03:00
Баффало
Бостон
25
03:00
Вашингтон
Вегас
30
03:00
Коламбус
Питтсбург
35
Хоккей. НХЛ. Все результаты
14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин и Кузнецов пришли на матч «Вашингтона» с щенятами: видео

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» прибыли на домашнюю игру против «Вегас Голден Найтс» с щенками, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных собак.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх

Все хоккеисты «Вашингтона» в рамках специальной инициативы Caps Canines Night пришли на «Кэпитал Уан-Арену» в компании четвероногих друзей. Цель данной инициативы — способствовать тому, чтобы люди активнее забирали животных из приютов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Собак, с которыми хоккеисты приехали на арену, можно забрать в одном из приютов Вашингтона. Недавно так поступил нападающий команды Коннор МакМайкл, который взял себе в дом щенка по имени Эден. Позже его примеру последовал одноклубник Хендрикс Лапьер — своей новой собаке он дал имя Билли.

Все болельщики, купившие билеты в этот день, получили миску для собаки с логотипом «Вашингтона». Также команда выпустила к этой игре эксклюзивные кепки и футболки, вырученные средства с которых пошли на помощь собакам в рамках специальной общенациональной программы. Кроме того, «Вашингтон» украсил картинками собак заградительные стекла перед предматчевой раскаткой.

В этот день «Вашингтон» одержал победу над действующим обладателем Кубка Стэнли со счетом 3:0. Автором одной из шайб стал новоиспеченный хозяин Эдена Коннор МакМайкл.

Вашингтон
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Вегас
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин и Кузнецов пришли на матч «Вашингтона» с щенятами: видео
УЕФА представил официальный мяч Евро-2024
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь