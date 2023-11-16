Кузнецов случайно порвал одноклубнику барабанную перепонку: видео
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов неумышленно нанес неприятную травму своему одноклубнику Энтони Манте. Об этом сообщает портал RMNB.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов неумышленно нанес неприятную травму своему одноклубнику Энтони Манте. Об этом сообщает портал RMNB.
Инцидент произошел 9 ноября в матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз» (3:4 ОТ). В третьем периоде после броска Кузнецова шайба отрикошетила в голову канадца, который был вынужден досрочно закончить игру. Перед этим Манта отметился в матче двумя заброшенными шайбами.
29-летний канадец рассказал, что после попадания шайбы у него произошел разрыв барабанной перепонки левого уха, из-за чего он шесть дней не мог слышать одним ухом. Кроме того, хоккеисту было наложено несколько швов. Сейчас слух к Манте постепенно возвращается.
Манта отметил, что первое время испытывал серьезные проблемы с равновесием и головокружением. Вчера игрок вернулся к тренировкам в бесконтактном режиме. Канадец надеется, что сможет помочь команде в ближайшем матче против «Коламбус Блю Джекетс», который состоится в воскресенье, 19 ноября.
Энтони Манта перешел «Вашингтон» в 2021 году. В этом сезоне Манта провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 4 (3+1) очка.