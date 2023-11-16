Кузнецов случайно порвал одноклубнику барабанную перепонку: видео

Инцидент произошел 9 ноября в матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз» (3:4 ОТ). В третьем периоде после броска Кузнецова шайба отрикошетила в голову канадца, который был вынужден досрочно закончить игру. Перед этим Манта отметился в матче двумя заброшенными шайбами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=92e71ba50e829788&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239721" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

29-летний канадец рассказал, что после попадания шайбы у него произошел разрыв барабанной перепонки левого уха, из-за чего он шесть дней не мог слышать одним ухом. Кроме того, хоккеисту было наложено несколько швов. Сейчас слух к Манте постепенно возвращается.

Манта отметил, что первое время испытывал серьезные проблемы с равновесием и головокружением. Вчера игрок вернулся к тренировкам в бесконтактном режиме. Канадец надеется, что сможет помочь команде в ближайшем матче против «Коламбус Блю Джекетс», который состоится в воскресенье, 19 ноября.