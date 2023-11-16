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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Кузнецов случайно порвал одноклубнику барабанную перепонку: видео

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов неумышленно нанес неприятную травму своему одноклубнику Энтони Манте. Об этом сообщает портал RMNB.

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Источник: AP 2023

Инцидент произошел 9 ноября в матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз» (3:4 ОТ). В третьем периоде после броска Кузнецова шайба отрикошетила в голову канадца, который был вынужден досрочно закончить игру. Перед этим Манта отметился в матче двумя заброшенными шайбами.

Во время загрузки произошла ошибка.

29-летний канадец рассказал, что после попадания шайбы у него произошел разрыв барабанной перепонки левого уха, из-за чего он шесть дней не мог слышать одним ухом. Кроме того, хоккеисту было наложено несколько швов. Сейчас слух к Манте постепенно возвращается.

Манта отметил, что первое время испытывал серьезные проблемы с равновесием и головокружением. Вчера игрок вернулся к тренировкам в бесконтактном режиме. Канадец надеется, что сможет помочь команде в ближайшем матче против «Коламбус Блю Джекетс», который состоится в воскресенье, 19 ноября.

Энтони Манта перешел «Вашингтон» в 2021 году. В этом сезоне Манта провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 4 (3+1) очка.

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