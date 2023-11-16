Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Анахайм»

Третьей звездой матча стал нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, отметившийся дублем. В середине первого периода россиянин подправил шайбу в ворота после дальнего броска защитника Девона Тэйвза, а в начале третьей двадцатиминутки похожим образом реализовал численное преимущество своей команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b56269eaa1d6770f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239780" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Ничушкин провел 15 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (5+6) очков. 28-летний нападающий поднялся в шестерку самых результативных российских игроков этого сезона.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 6, 16.11.2023, 5:00 Колорадо 8 Анахайм 2

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 15 из 17 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне, выйдя в лидеры среди всех вратарей лиги по этому показателю. Также 27-летний вратарь в третьем периоде начал голевую атаку своей команды, за что ему в статистику записали результативную передачу.

«Колорадо» поднялся на четвертое место в Западной конференции. Следующий матч «лавины» проведут в воскресенье, 19 ноября, на выезде против «Даллас Старз».

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 6, 16.11.2023, 3:30 Каролина 1 Филадельфия 3

«Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Каролину Харрикейнз» (3:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 20 из 23 бросков по своим воротам, потерпев четвертое поражение в пяти матчах этого сезона в НХЛ.