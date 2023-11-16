Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Анахайм»
«Колорадо Эвеланш» на родном льду уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (8:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо Эвеланш» на родном льду уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (8:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Третьей звездой матча стал нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, отметившийся дублем. В середине первого периода россиянин подправил шайбу в ворота после дальнего броска защитника Девона Тэйвза, а в начале третьей двадцатиминутки похожим образом реализовал численное преимущество своей команды.
В этом сезоне Ничушкин провел 15 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (5+6) очков. 28-летний нападающий поднялся в шестерку самых результативных российских игроков этого сезона.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 15 из 17 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне, выйдя в лидеры среди всех вратарей лиги по этому показателю. Также 27-летний вратарь в третьем периоде начал голевую атаку своей команды, за что ему в статистику записали результативную передачу.
«Колорадо» поднялся на четвертое место в Западной конференции. Следующий матч «лавины» проведут в воскресенье, 19 ноября, на выезде против «Даллас Старз».
«Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Каролину Харрикейнз» (3:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 20 из 23 бросков по своим воротам, потерпев четвертое поражение в пяти матчах этого сезона в НХЛ.
«Ванкувер Кэнакс» дома одержал волевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ). В составе победителей результативной передачей отметился Андрей Кузьменко. Ворота проигравшей команды защищал Илья Сорокин, отразивший 39 из 43 бросков по своим воротам.