Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер
Айлендерс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава
Детройт
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Анахайм
82
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Сиэтл
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина
Филадельфия
13
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Ванкувер
Айлендерс
ОТ
43
05:00
Колорадо
Анахайм
82
04:30
Эдмонтон
Сиэтл
ОТ
43
03:30
Каролина
Филадельфия
13
15.11
Сан-Хосе
Флорида
35
15.11
Виннипег
Нью-Джерси
63
15.11
Даллас
Аризона
ОТ
43
15.11
Нэшвилл
Анахайм
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Анахайм»

«Колорадо Эвеланш» на родном льду уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (8:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Колорадо
Анахайм
Ванкувер
Айлендерс
Филадельфия
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Третьей звездой матча стал нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, отметившийся дублем. В середине первого периода россиянин подправил шайбу в ворота после дальнего броска защитника Девона Тэйвза, а в начале третьей двадцатиминутки похожим образом реализовал численное преимущество своей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Ничушкин провел 15 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (5+6) очков. 28-летний нападающий поднялся в шестерку самых результативных российских игроков этого сезона.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 6, 16.11.2023, 5:00

Колорадо8Анахайм2

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 15 из 17 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне, выйдя в лидеры среди всех вратарей лиги по этому показателю. Также 27-летний вратарь в третьем периоде начал голевую атаку своей команды, за что ему в статистику записали результативную передачу.

«Колорадо» поднялся на четвертое место в Западной конференции. Следующий матч «лавины» проведут в воскресенье, 19 ноября, на выезде против «Даллас Старз».

Другие результаты игрового дня

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 6, 16.11.2023, 3:30

Каролина1Филадельфия3

«Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Каролину Харрикейнз» (3:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 20 из 23 бросков по своим воротам, потерпев четвертое поражение в пяти матчах этого сезона в НХЛ.

«Ванкувер Кэнакс» дома одержал волевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ). В составе победителей результативной передачей отметился Андрей Кузьменко. Ворота проигравшей команды защищал Илья Сорокин, отразивший 39 из 43 бросков по своим воротам.

Ванкувер
4:3ОТ
0:2, 2:1, 1:0
Айлендерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Егор Титов поставил оценку «Спартаку» по итогам первого круга РПЛ
Брат Уэйна Руни забил гол с центра поля: видео
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь