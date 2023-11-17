Сергачев удалил соцсети и забил первый гол в сезоне
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала волевую победу над «Чикаго Блэкхоукс» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала волевую победу над «Чикаго Блэкхоукс» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Третьей звездой матча был признан защитник «Тампы» Михаил Сергачев. В середине второго периода его шайба вывела «молний» вперед, а в концовке матча его дальняя передача по воздуху вывела на пустые ворота нападающего Брэндона Хагеля, который установил окончательный счет в матче.
Сергачев забросил свою первую шайбу в этом сезоне и закончил матч с показателем полезности «+2». Примечательно, что перед этой игрой 25-летний россиянин удалил свой аккаунт в соцсети, где болельщики оскорбляли его из-за неудачной игры на старте сезона.
Также результативной передачей в матче с «Чикаго» отметился нападающий Никита Кучеров, поучаствовавший в первой шайбе своей команды, автором которой в большинстве стал Брэйден Поинт.
«Тампа» прервала трехматчевую серию поражений и вернулась в зону плей-офф Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут уже ближайшей ночью дома против «Эдмонтон Ойлерз».
«Оттава Сенаторз» едва не упустила победу над «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ), ведя в заключительном периоде со счетом 4:0. Двумя результативными передачами отметился нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко. Победу «сенаторам» принес супер-гол немецкого нападающего Тима Штюцле за две секунды до конца овертайма.
Матч между «Оттавой» и «Детройтом» проходил в Стокгольме в рамках NHL Global Games. До конца недели столица Швеции примет еще три матча регулярного чемпионата НХЛ.
«Вегас Голден Найтс» на выезде одержал нелегкую победу над «Монреаль Канадиенс» (6:5). В составе действующих обладателей Кубка Стэнли результативной передачей отметился нападающий Иван Барбашев.
«Питтсбург Пингвинз» прервал свою пятиматчевую победную серию, проиграв дома «Нью-Джерси Девилз» (2:5). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин закончил матч без набранных очков и с нулевым показателем полезности.
«Сиэтл Кракен» на родном льду переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б). Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам, а также вытащил 5 из 8 буллитов в послематчевой серии, однако это не помогло его команде прервать серию из шести поражений подряд.
«Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Флориду Пантерз» (2:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.
«Сан-Хосе Шаркс» дома разгромил «Сент-Луис Блюз» (5:1). Защитник «акул» Никита Охотюк отметился двумя результативными передачами.