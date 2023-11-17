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Сент-Луис
51
06:00
Сиэтл
Айлендерс
Б
43
05:00
Калгари
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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергачев удалил соцсети и забил первый гол в сезоне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала волевую победу над «Чикаго Блэкхоукс» (4:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2023
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 6, 17.11.2023, 4:30

Чикаго2Тампа-Бэй4

Третьей звездой матча был признан защитник «Тампы» Михаил Сергачев. В середине второго периода его шайба вывела «молний» вперед, а в концовке матча его дальняя передача по воздуху вывела на пустые ворота нападающего Брэндона Хагеля, который установил окончательный счет в матче.

Сергачев забросил свою первую шайбу в этом сезоне и закончил матч с показателем полезности «+2». Примечательно, что перед этой игрой 25-летний россиянин удалил свой аккаунт в соцсети, где болельщики оскорбляли его из-за неудачной игры на старте сезона.

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Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 6, 16.11.2023, 22:00

Оттава5Детройт4ОТ

Также результативной передачей в матче с «Чикаго» отметился нападающий Никита Кучеров, поучаствовавший в первой шайбе своей команды, автором которой в большинстве стал Брэйден Поинт.

«Тампа» прервала трехматчевую серию поражений и вернулась в зону плей-офф Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут уже ближайшей ночью дома против «Эдмонтон Ойлерз».

Другие результаты игрового дня

«Оттава Сенаторз» едва не упустила победу над «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ), ведя в заключительном периоде со счетом 4:0. Двумя результативными передачами отметился нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко. Победу «сенаторам» принес супер-гол немецкого нападающего Тима Штюцле за две секунды до конца овертайма.

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Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 6, 17.11.2023, 3:00

Монреаль5Вегас6

Матч между «Оттавой» и «Детройтом» проходил в Стокгольме в рамках NHL Global Games. До конца недели столица Швеции примет еще три матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Вегас Голден Найтс» на выезде одержал нелегкую победу над «Монреаль Канадиенс» (6:5). В составе действующих обладателей Кубка Стэнли результативной передачей отметился нападающий Иван Барбашев.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 6, 17.11.2023, 3:00

Питтсбург2Нью-Джерси5

«Питтсбург Пингвинз» прервал свою пятиматчевую победную серию, проиграв дома «Нью-Джерси Девилз» (2:5). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин закончил матч без набранных очков и с нулевым показателем полезности.

«Сиэтл Кракен» на родном льду переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б). Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам, а также вытащил 5 из 8 буллитов в послематчевой серии, однако это не помогло его команде прервать серию из шести поражений подряд.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 6, 17.11.2023, 6:00

Сиэтл4Айлендерс3Б

«Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Флориду Пантерз» (2:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

«Сан-Хосе Шаркс» дома разгромил «Сент-Луис Блюз» (5:1). Защитник «акул» Никита Охотюк отметился двумя результативными передачами.

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