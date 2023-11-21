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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Артемий Панарин впервые с начала сезона НХЛ не набрал очков

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» прервал серию из 15 матчей с набранными очками со старта сезона.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:6 проиграл «Даллас Старз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 34.

Артемий Панарин впервые в сезоне не отметился результативными действиями. Ранее россиянин установил клубный рекорд на старте сезона, набрав 26 очков в 15 встречах подряд. Прежнее достижение принадлежало канадцу Роду Жильберу — 23 очка в 14 первых играх сезона-1972/73. Также Панарин опередил Дмитрия Квартальнова (14 результативных матчей подряд) и стал лучшим российским хоккеистом НХЛ по этому показателю.

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона с 25 очками после 16 встреч.

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6:3
0:1, 1:1, 5:1
Рейнджерс
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