Артемий Панарин впервые с начала сезона НХЛ не набрал очков

Артемий Панарин впервые в сезоне не отметился результативными действиями. Ранее россиянин установил клубный рекорд на старте сезона, набрав 26 очков в 15 встречах подряд. Прежнее достижение принадлежало канадцу Роду Жильберу — 23 очка в 14 первых играх сезона-1972/73. Также Панарин опередил Дмитрия Квартальнова (14 результативных матчей подряд) и стал лучшим российским хоккеистом НХЛ по этому показателю.