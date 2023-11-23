Первый гол Алексеева в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»

За полторы минуты до конца основного времени матча «Вашингтон» уступал в счете 2:3, но, сняв вратаря, смог сравнять счет усилиями Тома Уилсона. Автором победной шайбы в матче за восемь секунд до конца овертайма стал нападающий Дилан Строум.

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Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в конце первого периода отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в НХЛ. Для этого 24-летнему защитнику понадобилось провести в лиге 42 матча.

«Это было прекрасно. Я даже не понял, как это вышло, но с моих плеч упал большой груз», — сказал Алексеев после матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=55f02fff9efa2235&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239843" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 7, 23.11.2023, 3:00 Вашингтон 4 Баффало 3 ОТ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. В этом матче он четыре раза нанес удар в створ ворота «Баффало», совершил четыре силовых приема и допустил одну потерю. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустил игру из-за болезни.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в ночь с 24 на 25 ноября на домашнем льду против «Эдмонтон Ойлерз».

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 7, 23.11.2023, 3:00 Тампа-Бэй 2 Виннипег 3 ОТ

«Виннипег Джетс» на выезде победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ). В победной шайбе «Виннипега» поучаствовал нападающий Владислав Наместников, отметившийся результативной передачей. Также результативная передача у нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в большинстве. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский восстановился от травмы и отправится вместе с командой в выездную серию. Он может провести первый матч в сезоне до конца этого месяца.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 7, 23.11.2023, 3:30 Айлендерс 3 Филадельфия 2

«Нью-Йорк Айлендерс» дома одержали победу над «Филадельфией Флайерз» (3:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам и помог одержать своей команде пятую победу подряд.

«Сент-Луис Блюз» на выезде переиграл «Аризону Койотис» (6:5). Во втором периоде хоккеисты «Сент-Луиса» забили две шайбы в меньшинстве за 33 секунды. Одну из них забросил нападающий Алексей Торопченко.