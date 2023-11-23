Первый гол Алексеева в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
«Вашингтон Кэпиталз» дома одержал победу над «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон Кэпиталз» дома одержал победу над «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
За полторы минуты до конца основного времени матча «Вашингтон» уступал в счете 2:3, но, сняв вратаря, смог сравнять счет усилиями Тома Уилсона. Автором победной шайбы в матче за восемь секунд до конца овертайма стал нападающий Дилан Строум.
Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в конце первого периода отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в НХЛ. Для этого 24-летнему защитнику понадобилось провести в лиге 42 матча.
«Это было прекрасно. Я даже не понял, как это вышло, но с моих плеч упал большой груз», — сказал Алексеев после матча.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. В этом матче он четыре раза нанес удар в створ ворота «Баффало», совершил четыре силовых приема и допустил одну потерю. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустил игру из-за болезни.
«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в ночь с 24 на 25 ноября на домашнем льду против «Эдмонтон Ойлерз».
«Виннипег Джетс» на выезде победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ). В победной шайбе «Виннипега» поучаствовал нападающий Владислав Наместников, отметившийся результативной передачей. Также результативная передача у нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в большинстве. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский восстановился от травмы и отправится вместе с командой в выездную серию. Он может провести первый матч в сезоне до конца этого месяца.
«Нью-Йорк Айлендерс» дома одержали победу над «Филадельфией Флайерз» (3:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам и помог одержать своей команде пятую победу подряд.
«Сент-Луис Блюз» на выезде переиграл «Аризону Койотис» (6:5). Во втором периоде хоккеисты «Сент-Луиса» забили две шайбы в меньшинстве за 33 секунды. Одну из них забросил нападающий Алексей Торопченко.