Ничушкин забросил шайбу в пятом матче НХЛ подряд
«Колорадо Эвеланш» дома одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В первом периоде в большинстве заброшенной шайбой отметился нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. 28-летний россиянин отличился в пятом матче подряд и в восьмом матче в этом сезоне.
В третьем периоде Ничушкин также записал на свой счет результативную передачу, после того, как поучаствовал в шайбе Микко Рантанена в пустые ворота. Всего на счету Ничушкина 17 (8+9) набранных очков в 18 матчах.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Российские хоккеисты «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко закончили матч без набранных очков и с отрицательным показателем полезности. У Михеева он составил «-2», у Кузьменко — «-3».
«Колорадо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в субботу, 25 ноября, на выезде против «Миннесоты Уайлд».
«Нэшвилл Предаторз» дома обыграли «Калгари Флэймз» (4:2). Защитник «Калгари» Никита Задоров поучаствовал в драке с канадским защитником Жереми Лозоном, одержав в ней победу.
За минуту до конца матча заброшенной шайбой в меньшинстве отметился белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович.
«Анахайм Дакс» дома не смог справиться с «Монреаль Канадиенс» (3:4). Результативной передачей в составе «Анахайма» в большинстве отметился защитник Павел Минтюков.
«Сиэтл Кракен» дома разгромил «Сан-Хосе Шаркс» (7:1). В единственной результативной атаке «Сан-Хосе» поучаствовал защитник Никита Охотюк, отметившийся результативной передачей.