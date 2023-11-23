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10:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Ничушкин забросил шайбу в пятом матче НХЛ подряд

«Колорадо Эвеланш» дома одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Колорадо
Ванкувер
Нэшвилл
Калгари
Анахайм
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Источник: Reuters

В первом периоде в большинстве заброшенной шайбой отметился нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. 28-летний россиянин отличился в пятом матче подряд и в восьмом матче в этом сезоне.

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В третьем периоде Ничушкин также записал на свой счет результативную передачу, после того, как поучаствовал в шайбе Микко Рантанена в пустые ворота. Всего на счету Ничушкина 17 (8+9) набранных очков в 18 матчах.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 7, 23.11.2023, 6:00

Колорадо5Ванкувер2

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Российские хоккеисты «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко закончили матч без набранных очков и с отрицательным показателем полезности. У Михеева он составил «-2», у Кузьменко — «-3».

«Колорадо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в субботу, 25 ноября, на выезде против «Миннесоты Уайлд».

Другие результаты игрового дня

«Нэшвилл Предаторз» дома обыграли «Калгари Флэймз» (4:2). Защитник «Калгари» Никита Задоров поучаствовал в драке с канадским защитником Жереми Лозоном, одержав в ней победу.

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За минуту до конца матча заброшенной шайбой в меньшинстве отметился белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович.

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«Анахайм Дакс» дома не смог справиться с «Монреаль Канадиенс» (3:4). Результативной передачей в составе «Анахайма» в большинстве отметился защитник Павел Минтюков.

«Сиэтл Кракен» дома разгромил «Сан-Хосе Шаркс» (7:1). В единственной результативной атаке «Сан-Хосе» поучаствовал защитник Никита Охотюк, отметившийся результативной передачей.

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Калгари
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