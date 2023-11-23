Ничушкин забросил шайбу в пятом матче НХЛ подряд

В первом периоде в большинстве заброшенной шайбой отметился нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. 28-летний россиянин отличился в пятом матче подряд и в восьмом матче в этом сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=55a8c0c37b4909ec&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239849" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде Ничушкин также записал на свой счет результативную передачу, после того, как поучаствовал в шайбе Микко Рантанена в пустые ворота. Всего на счету Ничушкина 17 (8+9) набранных очков в 18 матчах.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 7, 23.11.2023, 6:00 Колорадо 5 Ванкувер 2

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Российские хоккеисты «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко закончили матч без набранных очков и с отрицательным показателем полезности. У Михеева он составил «-2», у Кузьменко — «-3».

«Колорадо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в субботу, 25 ноября, на выезде против «Миннесоты Уайлд».

Другие результаты игрового дня

«Нэшвилл Предаторз» дома обыграли «Калгари Флэймз» (4:2). Защитник «Калгари» Никита Задоров поучаствовал в драке с канадским защитником Жереми Лозоном, одержав в ней победу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=26a1c7e5cf388013&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239847" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За минуту до конца матча заброшенной шайбой в меньшинстве отметился белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d527099df5342b1a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239854" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Анахайм Дакс» дома не смог справиться с «Монреаль Канадиенс» (3:4). Результативной передачей в составе «Анахайма» в большинстве отметился защитник Павел Минтюков.