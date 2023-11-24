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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Овечкин: мы с Сидни Кросби спасли НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменили Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает портал The Athletic.

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Источник: AP 2023

«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие. Мы спасли НХЛ», — сказал Овечкин.

Овечкин является первым номером драфта НХЛ 2004 года. Кросби был задрафтован в НХЛ под первым номером годом позже. Из-за локаута в 2004 году хоккеисты дебютировали в лиге в одном сезоне — 2005/06.

Оба хоккеиста проводят 19-й сезон в НХЛ. Овечкин провел 1363 матча и набрал в них 1497 (827+670) очков. На счету Кросби 1208 проведенных матчей и 1524 (562+962) набранных очков. В 2018 году Овечкин выиграл свой единственный Кубок Стэнли. Кросби становился обладателем Кубка Стэнли трижды — в 2009, 2016 и 2017 году.

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