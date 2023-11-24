Александр Овечкин: мы с Сидни Кросби спасли НХЛ

«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие. Мы спасли НХЛ», — сказал Овечкин.

Овечкин является первым номером драфта НХЛ 2004 года. Кросби был задрафтован в НХЛ под первым номером годом позже. Из-за локаута в 2004 году хоккеисты дебютировали в лиге в одном сезоне — 2005/06.