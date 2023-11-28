Клуб Кирилла Капризова уволил главного тренера

59-летний канадский специалист покинул команду вместе со своим ассистентом Бобом Вудсом. Его сменщиком в «Миннесоте» станет 48-летний американец Джон Хайнс, который по ходу прошлого сезона был уволен из «Нэшвилл Предаторз».

Эвасон возглавлял «Миннесоту» с февраля 2020 года. Под его руководством «дикари» четыре раза выходили в плей-офф, но ни разу не смогли пройти дальше первого раунда. С учетом плей-офф «Миннесота» под руководством Эвансона одержала 155 побед в 274 матчах. Это был его первый тренерский опыт в НХЛ.

Фронт-офис «Миннесоты» принял решение отправить Эвасона в отставку после того, как команда потерпела семь поражений подряд. Из-за этого команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.