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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб Кирилла Капризова уволил главного тренера

«Миннесота Уайлд» объявила об отставке Дина Эвасона с поста главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2023

59-летний канадский специалист покинул команду вместе со своим ассистентом Бобом Вудсом. Его сменщиком в «Миннесоте» станет 48-летний американец Джон Хайнс, который по ходу прошлого сезона был уволен из «Нэшвилл Предаторз».

Эвасон возглавлял «Миннесоту» с февраля 2020 года. Под его руководством «дикари» четыре раза выходили в плей-офф, но ни разу не смогли пройти дальше первого раунда. С учетом плей-офф «Миннесота» под руководством Эвансона одержала 155 побед в 274 матчах. Это был его первый тренерский опыт в НХЛ.

Фронт-офис «Миннесоты» принял решение отправить Эвасона в отставку после того, как команда потерпела семь поражений подряд. Из-за этого команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

За «Миннесоту» выступает нападающий Кирилл Капризов. Эвасон был первым тренером в заокеанской карьере 26-летнего россиянина.

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