В НХЛ после массовой драки удалили сразу 10 хоккеистов: видео
«Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Оттаву Сентаорз» (5:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Оттава
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
«Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Оттаву Сентаорз» (5:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе гостей дублем отметился Сэм Райнхарт (2', 26'), по одной шайбе забросили Сэм Беннетт (28'), Картер Верхеги (52') и Ээту Луостаринен (57').
Главным событием матча стала массовая драка, в результате которой по 10 минут штрафа получили все игроки, находившиеся на льду. Одним из удаленных игроков был российский защитник Дмитрий Куликов, который за 40 секунд до этого отметился результативной передачей на Верхеги.
Зачинщиком потасовки стал нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак, который после нереализованного выхода один на один ударил клюшкой вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. За голкипера сразу заступился его соотечественник Дмитрий Куликов, после чего к месту стычки подъехали остальные игроки. Все хоккеисты, находившиеся на тот момент на льду, кроме вратарей, получили десятиминутные штрафы.
Команды на двоих набрали 167 минут штрафного времени. В общей сложности они получили 16 малых (по 2 минуты), 3 больших (по 5 минут) и 12 дисциплинарных штрафов (по 10 минут). Также один хоккеист по ходу матча был удален за опасную игру локтем.