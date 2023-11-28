В НХЛ после массовой драки удалили сразу 10 хоккеистов: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5734f4eb04b71138&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239895" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе гостей дублем отметился Сэм Райнхарт (2', 26'), по одной шайбе забросили Сэм Беннетт (28'), Картер Верхеги (52') и Ээту Луостаринен (57').

Главным событием матча стала массовая драка, в результате которой по 10 минут штрафа получили все игроки, находившиеся на льду. Одним из удаленных игроков был российский защитник Дмитрий Куликов, который за 40 секунд до этого отметился результативной передачей на Верхеги.

Зачинщиком потасовки стал нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак, который после нереализованного выхода один на один ударил клюшкой вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. За голкипера сразу заступился его соотечественник Дмитрий Куликов, после чего к месту стычки подъехали остальные игроки. Все хоккеисты, находившиеся на тот момент на льду, кроме вратарей, получили десятиминутные штрафы.