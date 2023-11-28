Бобровский провел 40-й матч всухую в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Флориды». Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил все 20 бросков в створ ворот и оформил свой второй шатаут в сезоне. Для Бобровского этот матч всухую стал седьмым в карьере в составе «Пантерз». Он поднялся на четвертое место в истории франшизы по этому показателю, и теперь разделяет место с Джеймсом Раймером. Рекорд клуба установлен Роберто Луонго, который провел «на ноль» 38 матчей.