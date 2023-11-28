Бобровский провел 40-й матч всухую в НХЛ
«Флорида Пантерз» обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все удары в створ ворот.
«Флорида Пантерз» обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все удары в створ ворот.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Флориды». Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил все 20 бросков в створ ворот и оформил свой второй шатаут в сезоне. Для Бобровского этот матч всухую стал седьмым в карьере в составе «Пантерз». Он поднялся на четвертое место в истории франшизы по этому показателю, и теперь разделяет место с Джеймсом Раймером. Рекорд клуба установлен Роберто Луонго, который провел «на ноль» 38 матчей.
За свою карьеру в НХЛ Бобровский провел 40-й «сухой» матч в рамках регулярных чемпионатов лиги и поднялся на третье место среди всех российских вратарей, разделив эту позицию с голкипером «Нью-Йорк Айлендерс» Семеном Варламовым. Больше шатаутов за всю историю НХЛ среди россиян оформили только Евгений Набоков, на его счету 59 матчей и Николай Хабибулин с 46 играми.
«Флорида Пантерз» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 27 очков за 21 матч.