Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Вашингтон
21
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Вегас
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Тампа-Бэй
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Бостон
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Флорида
05
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Баффало
15
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо М
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Вашингтон
21
05:30
Калгари
Вегас
ОТ
21
05:00
Колорадо
Тампа-Бэй
41
03:00
Коламбус
Бостон
52
03:00
Оттава
Флорида
05
03:00
Рейнджерс
Баффало
15
27.11
Эдмонтон
Анахайм
82
27.11
Нэшвилл
Виннипег
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский провел 40-й матч всухую в НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все удары в створ ворот.

Оттава
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: nhl.com

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Флориды». Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил все 20 бросков в створ ворот и оформил свой второй шатаут в сезоне. Для Бобровского этот матч всухую стал седьмым в карьере в составе «Пантерз». Он поднялся на четвертое место в истории франшизы по этому показателю, и теперь разделяет место с Джеймсом Раймером. Рекорд клуба установлен Роберто Луонго, который провел «на ноль» 38 матчей.

За свою карьеру в НХЛ Бобровский провел 40-й «сухой» матч в рамках регулярных чемпионатов лиги и поднялся на третье место среди всех российских вратарей, разделив эту позицию с голкипером «Нью-Йорк Айлендерс» Семеном Варламовым. Больше шатаутов за всю историю НХЛ среди россиян оформили только Евгений Набоков, на его счету 59 матчей и Николай Хабибулин с 46 играми.

«Флорида Пантерз» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 27 очков за 21 матч.

Оттава
0:5
0:1, 0:2, 0:2
Флорида
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Александр Овечкин вошел в топ-50 по количеству игр в НХЛ
Бобровский провел 40-й матч всухую в НХЛ
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь