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09:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин стал вторым россиянином, набравшим 30 очков в этом сезон НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Баффало Сейбрз» (1:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2023

В составе победителей дублем отметился Алекс Так (40', 56'), еще по одной шайбе забросили Джей Джей Петерка (12'), Кейси Миттельштадт (59') и Кайл Окпосо (60').

У хозяев единственный точный бросок в большинстве нанес Мика Зибанеджад (49'), ему ассистировал Артемий Панарин. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 из 38 бросков по своим воротам.

Панарин стал вторым россиянином после Никиты Кучерова, набравшим 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На счету Артемия 11 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 20 матчах регулярного чемпионата. При этом Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» с 1988 года, кому удалось набрать 30 очков за 20 или менее игр.

Несмотря на поражение «Рейнджерс» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в четверг, 30 ноября, дома против «Детройт Ред Уингз».

Рейнджерс
1:5
0:1, 0:1, 1:3
Баффало
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