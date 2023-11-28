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10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Овечкин вошел в топ-50 по количеству игр в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин повторил результат Эрика Стаала по количеству игр и вошел в топ-50 в истории лиги.

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Источник: AP 2023

«Кэпиталз» на выезде уступили «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:1. Капитан столичной команды россиянин Александр Овечкин провел 1365-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся по этому показателю с канадцем Эриком Стаалом, теперь хоккеисты делят 50-ю строчку среди игроков с наибольшим количеством игр в лиге. В прошедшей встрече Овечкин не набрал очков результативности.

Ближайший хоккеист, которого может обогнать Овечкин финн Теппо Нумминен, который провел 1372 матча. Рекорд принадлежит канадскому нападающему Патрику Марло, в его активе 1779 игр.

Сан-Хосе
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 Александр Овечкин вошел в топ-50 по количеству игр в НХЛ
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