Александр Овечкин вошел в топ-50 по количеству игр в НХЛ

«Кэпиталз» на выезде уступили «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:1. Капитан столичной команды россиянин Александр Овечкин провел 1365-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся по этому показателю с канадцем Эриком Стаалом, теперь хоккеисты делят 50-ю строчку среди игроков с наибольшим количеством игр в лиге. В прошедшей встрече Овечкин не набрал очков результативности.