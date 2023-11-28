Один из лучших хоккеистов современности переходит в «Детройт»

35-летний хоккеист пропустил начало нынешнего сезона из-за операции на бедре и во время восстановления находился в статусе неограниченного свободного агента.

Патрик Кейн является первым номером драфта НХЛ-2007. В составе «Чикаго Блэкхоукс» он становился трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В феврале этого года нападающий был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», который покинул по окончании сезона.

Кейн является одним из лучших американских хоккеистов в истории НХЛ. На его счету 1180 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 1237 (451+786) очков. Среди действующих игроков НХЛ она занимает четвертое место по набранным очкам за карьеру после Сидни Кросби, Александра Овечкина и Евгения Малкина.