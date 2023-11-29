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19:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Пять команд НХЛ заинтересованы в приобретении Никиты Задорова

Российский защитник несколько недель назад запросил обмен из «Калгари Флеймз» в другой клуб.

Калгари
Даллас
Торонто
Айлендерс
Нью-Джерси
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Источник: Reuters

Стали известны команды НХЛ, которые заинтересованы в услугах защитника «Калгари» Никиты Задорова.

Как сообщает ESPN, Задоров может перейти в «Даллас», «Торонто», «Айлендерс», «Нью-Джерси» и «Ванкувер».

Агент Задорова Дэн Мильштейн заявил, что надеется на быстрое разрешение вопроса об обмене. В руководстве «Флеймз», напротив, готовы ждать подходящее предложение.

«Калгари Флеймз» не очень удачно начал сезон, находясь в данный момент на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В текущем сезоне Задоров провел 21 матч и набрал 6 (1+5) очков, защитник проводит на льду больше 18 минут.

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