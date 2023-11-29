Пять команд НХЛ заинтересованы в приобретении Никиты Задорова
Российский защитник несколько недель назад запросил обмен из «Калгари Флеймз» в другой клуб.
Калгари
Даллас
Торонто
Айлендерс
Нью-Джерси
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Российский защитник несколько недель назад запросил обмен из «Калгари Флеймз» в другой клуб.
Стали известны команды НХЛ, которые заинтересованы в услугах защитника «Калгари» Никиты Задорова.
Как сообщает ESPN, Задоров может перейти в «Даллас», «Торонто», «Айлендерс», «Нью-Джерси» и «Ванкувер».
Агент Задорова Дэн Мильштейн заявил, что надеется на быстрое разрешение вопроса об обмене. В руководстве «Флеймз», напротив, готовы ждать подходящее предложение.
«Калгари Флеймз» не очень удачно начал сезон, находясь в данный момент на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В текущем сезоне Задоров провел 21 матч и набрал 6 (1+5) очков, защитник проводит на льду больше 18 минут.