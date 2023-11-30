Панарин приблизился к достижению Уэйна Гретцки
«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Счет в матче на старте второго периода открыл нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший свою 12-ю шайбу в этом сезоне. Теперь на счету 32-летнего россиянина 31 (12+19) результативный балл после 21 матча.
Панарин продлил свою результативную серию с набранными очками на старте сезона в домашних играх до девяти матчей. Это является лучшим результатом в истории «Рейнджерс» за последние 27 лет. На старте сезоне 1996/97 Уэйн Гретцки выдал 10-матчевую результативную серию в матчах на родном льду. Рекордсменом «Рейнджерс» по этому показателю является Майк Роджерс, набиравший очки в 15 домашних играх подряд со старта сезона 1983/84.
Ранее Панарин выдал 15-матчевую результативную серию со старта сезона и обновил сразу два рекорда — среди игроков «Рейнджерс» и среди российских игроков. Серия оборвалась 23 ноября в выездной игре против «Питтсбург Пингвинз» (1:0).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил в этом матче 25 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Детройта» Клим Костин остался без набранных очков, но в начале третьего периода поучаствовал в драке с защитником Уиллом Кайлли. Россиянин заступился за партнера по команде Шейна Гостисбера, которого канадец в предыдущем эпизоде толкнул на борт.
«Рейнджерс» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 3 ноября, на выезде против «Нэшвилл Предаторз».