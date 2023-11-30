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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин приблизился к достижению Уэйна Гретцки

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Счет в матче на старте второго периода открыл нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший свою 12-ю шайбу в этом сезоне. Теперь на счету 32-летнего россиянина 31 (12+19) результативный балл после 21 матча.

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Панарин продлил свою результативную серию с набранными очками на старте сезона в домашних играх до девяти матчей. Это является лучшим результатом в истории «Рейнджерс» за последние 27 лет. На старте сезоне 1996/97 Уэйн Гретцки выдал 10-матчевую результативную серию в матчах на родном льду. Рекордсменом «Рейнджерс» по этому показателю является Майк Роджерс, набиравший очки в 15 домашних играх подряд со старта сезона 1983/84.

Ранее Панарин выдал 15-матчевую результативную серию со старта сезона и обновил сразу два рекорда — среди игроков «Рейнджерс» и среди российских игроков. Серия оборвалась 23 ноября в выездной игре против «Питтсбург Пингвинз» (1:0).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил в этом матче 25 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Детройта» Клим Костин остался без набранных очков, но в начале третьего периода поучаствовал в драке с защитником Уиллом Кайлли. Россиянин заступился за партнера по команде Шейна Гостисбера, которого канадец в предыдущем эпизоде толкнул на борт.

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«Рейнджерс» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 3 ноября, на выезде против «Нэшвилл Предаторз».

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Рейнджерс
3:2
0:0, 1:2, 2:0
Детройт
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