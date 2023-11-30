Панарин приблизился к достижению Уэйна Гретцки

Счет в матче на старте второго периода открыл нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший свою 12-ю шайбу в этом сезоне. Теперь на счету 32-летнего россиянина 31 (12+19) результативный балл после 21 матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=28c9bbe5db30b5e5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239905" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин продлил свою результативную серию с набранными очками на старте сезона в домашних играх до девяти матчей. Это является лучшим результатом в истории «Рейнджерс» за последние 27 лет. На старте сезоне 1996/97 Уэйн Гретцки выдал 10-матчевую результативную серию в матчах на родном льду. Рекордсменом «Рейнджерс» по этому показателю является Майк Роджерс, набиравший очки в 15 домашних играх подряд со старта сезона 1983/84.

Ранее Панарин выдал 15-матчевую результативную серию со старта сезона и обновил сразу два рекорда — среди игроков «Рейнджерс» и среди российских игроков. Серия оборвалась 23 ноября в выездной игре против «Питтсбург Пингвинз» (1:0).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил в этом матче 25 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Детройта» Клим Костин остался без набранных очков, но в начале третьего периода поучаствовал в драке с защитником Уиллом Кайлли. Россиянин заступился за партнера по команде Шейна Гостисбера, которого канадец в предыдущем эпизоде толкнул на борт.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c23006528bd678a5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239906" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.