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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин вышел на 50-е место по количеству матчей в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал волевую победу над «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей точными бросками отметились Энтони Манта (13') и Коннор Макмайкл (39'). Оба раза им ассистировал белорусский нападающий Алексей Протас.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин четвертый матч подряд остался без набранных очков, однако сумел отметиться очередным статистическим достижением. Этот матч стал для россиянина 1366-м в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 50-е место в истории НХЛ по числу сыгранных матчей. До конца этого года россиянин может подняться в этом рейтинге еще на семь позиций, а к концу регулярного чемпионата может выйти на 33-е место.

Рекорд НХЛ по проведенным матчам в регулярных чемпионата принадлежит нападающему Патрику Марло, который в период с 1997 по 2021 год провел 1779 матчей. Среди действующих игроков по числу сыгранных матчей лидирует защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1382).

«Вашингтон» прервал пятиматчевую победную серию «Лос-Анджелеса» и благодаря победе закрепился в зоне плей-офф Востока. Команда занимает восьмую строчку при меньшем количестве проведенных матчей, чем у соперников по конференции. Ближайшей ночью «Вашингтон» проведет выездную игру против «Анахайм Дакс».

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