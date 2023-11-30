Овечкин вышел на 50-е место по количеству матчей в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин четвертый матч подряд остался без набранных очков, однако сумел отметиться очередным статистическим достижением. Этот матч стал для россиянина 1366-м в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 50-е место в истории НХЛ по числу сыгранных матчей. До конца этого года россиянин может подняться в этом рейтинге еще на семь позиций, а к концу регулярного чемпионата может выйти на 33-е место.