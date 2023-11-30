Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от проигрыша «Монреалю»

Заброшенной шайбой в этом матче в середине второго периода отметился российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, которому ассистировал его соотечественник Дмитрий Воронков.

Примечательно, что Чинахов забросил во втором матче подряд после слов его агента о том, что российский хоккеист не чувствует доверия в «Коламбусе» и хочет покинуть клуб.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9a30bff598c6de20&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239907" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Чинахова 5 (3+2) очков в 13 матчах. У его партнера по звену Воронкова 11 (4+7) результативных баллов в 18 матчах.