Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от проигрыша «Монреалю»
«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду уступил «Монреаль Канадиенс» (2:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду уступил «Монреаль Канадиенс» (2:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенной шайбой в этом матче в середине второго периода отметился российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, которому ассистировал его соотечественник Дмитрий Воронков.
Примечательно, что Чинахов забросил во втором матче подряд после слов его агента о том, что российский хоккеист не чувствует доверия в «Коламбусе» и хочет покинуть клуб.
На счету Чинахова 5 (3+2) очков в 13 матчах. У его партнера по звену Воронкова 11 (4+7) результативных баллов в 18 матчах.
«Коламбус» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 2 ноября, «жакеты» примут идущую на последнем месте на Востоке «Оттаву Сенаторз».