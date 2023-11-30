В НХЛ хоккеист разбил себе лицо клюшкой соперника: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=139874c234d1398b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239908" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эпизод произошел в начале третьего периода при счете 2:1 в пользу «Детройта». 21-летний швед схватил клюшку Уилла Кайлли и нанес ей удар по своему лицу. Таким образом Рэймонд хотел заработать для своей команды четырехминутное большинство.

Изначально судьи выписали нападающему «Рейнджерс» двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, но после видеопросмотра отменили свое решение. При этом к Рэймонду никаких штрафных санкций применено не было. Впоследствии «Рейнджерс» сумели забросить две шайбы и одержать в этом матче волевую победу.