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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ хоккеист разбил себе лицо клюшкой соперника: видео

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2) разбил себе лицо клюшкой соперника.

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Источник: Reuters
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Эпизод произошел в начале третьего периода при счете 2:1 в пользу «Детройта». 21-летний швед схватил клюшку Уилла Кайлли и нанес ей удар по своему лицу. Таким образом Рэймонд хотел заработать для своей команды четырехминутное большинство.

Изначально судьи выписали нападающему «Рейнджерс» двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, но после видеопросмотра отменили свое решение. При этом к Рэймонду никаких штрафных санкций применено не было. Впоследствии «Рейнджерс» сумели забросить две шайбы и одержать в этом матче волевую победу.

«Детройт» прервал трехматчевую победную серию и остался на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Ближайшей ночью команда дома сыграет против одного из главных аустайдеров лиги «Чикаго Блэкхокс».

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Рейнджерс
3:2
0:0, 1:2, 2:0
Детройт
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