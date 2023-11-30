Овечкин установил личный антирекорд по времени на льду

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38-летний россиянин провел на льду всего 13 минут и 49 секунд. Это худший показатель за его карьеру в матчах, где он не покидал площадку досрочно из-за травм или удалений. Овечкин провел четвертый матч подряд без набранных очков, отметившись за игру лишь двумя бросками в створ ворот и двумя силовыми приемами.

Антирекорд по чистому времени на льду Овечкин установил в мае 2021 года, когда в матче против «Рейнджерс» (6:3) из-за травмы отыграл всего 39 секунд. В ноябре 2009 года в матче против «Коламбуса» (4:5 ОТ) Овечкин также из-за травмы провел на льду 7 минут и 43 секунды. Еще три раза капитан «Вашингтона» сыграл менее 10 минут из-за удалений.

Стоит отметить, что «Вашингтон» впервые в этом сезоне ни разу по ходу матча не играл в большинстве. Овечкин является постоянным участником спецбригад большинства команды.

В этом сезоне Овечкин провел 19 матчей и набрал 12 (5+7) очков. Его среднее игровое время составляет 20 минут 3 секунды, что является четвертым показателем в команде. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ, но пока отстает от легендарного канадца на 67 шайб, а сезон начал не очень результативно.