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13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин установил личный антирекорд по времени на льду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) установил антирекорд по количеству проведенного игрового времени. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Вашингтон
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Источник: Соцсети

38-летний россиянин провел на льду всего 13 минут и 49 секунд. Это худший показатель за его карьеру в матчах, где он не покидал площадку досрочно из-за травм или удалений. Овечкин провел четвертый матч подряд без набранных очков, отметившись за игру лишь двумя бросками в створ ворот и двумя силовыми приемами.

Антирекорд по чистому времени на льду Овечкин установил в мае 2021 года, когда в матче против «Рейнджерс» (6:3) из-за травмы отыграл всего 39 секунд. В ноябре 2009 года в матче против «Коламбуса» (4:5 ОТ) Овечкин также из-за травмы провел на льду 7 минут и 43 секунды. Еще три раза капитан «Вашингтона» сыграл менее 10 минут из-за удалений.

Стоит отметить, что «Вашингтон» впервые в этом сезоне ни разу по ходу матча не играл в большинстве. Овечкин является постоянным участником спецбригад большинства команды.

В этом сезоне Овечкин провел 19 матчей и набрал 12 (5+7) очков. Его среднее игровое время составляет 20 минут 3 секунды, что является четвертым показателем в команде. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ, но пока отстает от легендарного канадца на 67 шайб, а сезон начал не очень результативно.

«Вашингтон» неудачно начал сезон, но в ноябре прибавил в результатах и после победы над «Лос-Анджелесом» поднялся в зону плей-офф на Востоке.

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