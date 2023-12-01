Российский хоккеист Никита Задоров сменил клуб в НХЛ

«Генеральный менеджер Патрик Альвин объявил сегодня, что “Ванкувер” приобрел защитника Никиту Задорова у “Калгари Флэймз” в обмен на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года и выбор в третьем раунде драфта 2026 года», — сказано в сообщении лиги.

Задоров выступал за «Калгари» с 2021 года. За три неполных сезона россиянин провел за команду 177 матчей, в которых набрал 49 (19+30) очков. Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин запрашивал у клуба обмен.

«Ванкувер» у нас был в приоритетном списке клубов, в котором Никита хотел оказаться. Главный тренер команды и вся организация «Ванкувера» хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне, в клубе пытались произвести обмен ещё в прошлом сезоне, но тогда не получилось. Накануне в «Ванкувере» сделали обмен, высвободили нужные средства. В итоге «Ванкувер» провернул сделку, которую хотел сделать ещё в прошлом сезоне, поэтому Никита оказался в «Кэнакс», — прокомментировал обмен агент игрока Дэн Мильштейн.

Задоров станет третьим россиянином в составе «Ванкувера». До обмена за команду выступали нападающий Илья Михеев и нападающий Андрей Кузьменко.

Действующий контракт Задорова с годовой зарплатой 3,75 млн долларов действует до конца текущего сезона. Ближайшим летом российский защитник может стать неограниченно свободным агентом.