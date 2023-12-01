Российский хоккеист Никита Задоров сменил клуб в НХЛ
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров стал игроком «Ванкувера». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров стал игроком «Ванкувера». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
«Генеральный менеджер Патрик Альвин объявил сегодня, что “Ванкувер” приобрел защитника Никиту Задорова у “Калгари Флэймз” в обмен на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года и выбор в третьем раунде драфта 2026 года», — сказано в сообщении лиги.
Задоров выступал за «Калгари» с 2021 года. За три неполных сезона россиянин провел за команду 177 матчей, в которых набрал 49 (19+30) очков. Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин запрашивал у клуба обмен.
«Ванкувер» у нас был в приоритетном списке клубов, в котором Никита хотел оказаться. Главный тренер команды и вся организация «Ванкувера» хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне, в клубе пытались произвести обмен ещё в прошлом сезоне, но тогда не получилось. Накануне в «Ванкувере» сделали обмен, высвободили нужные средства. В итоге «Ванкувер» провернул сделку, которую хотел сделать ещё в прошлом сезоне, поэтому Никита оказался в «Кэнакс», — прокомментировал обмен агент игрока Дэн Мильштейн.
Задоров станет третьим россиянином в составе «Ванкувера». До обмена за команду выступали нападающий Илья Михеев и нападающий Андрей Кузьменко.
Действующий контракт Задорова с годовой зарплатой 3,75 млн долларов действует до конца текущего сезона. Ближайшим летом российский защитник может стать неограниченно свободным агентом.
Задоров сможет дебютировать в составе новой команды в воскресенье, 3 декабря. В этот день «Ванкувер» на выезде сыграет с бывшей командой хоккеиста — «Калгари».