Овечкин прервал четырехматчевую серию без набранных очков

В составе победителей первым хет-триком в карьере отметился нападающий Том Уилсон (16', 19', 55'). Еще по одной шайбе забросили Энтони Манта (2') и Ник Дауд (19').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в этой игре двумя результативными передачами, благодаря чему смог прервать четырехматчевую серию без набранных очков. Оба раза россиянин ассистировал Тому Уилсону в большинстве.

Теперь на счету Овечкина 1499 набранных очков в НХЛ (827 голов и 672 результативных передачи). По голам он уступает лишь Уэйну Гретцки, а по очкам находится на 16-м месте в истории.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a806fd708b1a0da3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239912" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также 38-летний Овечкин нанес пять бросков по воротам, совершил один силовой прием и сделал один перехват. Несмотря на это, капитан «Вашингтона» закончил матч с отрицательной полезностью — «-2», и провел на льду всего 14 минут и 45 секунд, что является его вторым худшим результатом по игровому времени в этом сезоне.

Наихудший показатель полезности в составе «Вашингтона» у нападающего Евгения Кузнецова — «-3».

Овечкин не забивает на протяжении пяти игр. За 12 проведенных матчей в ноябре он забросил три шайбы, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 67 голов.