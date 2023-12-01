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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин прервал четырехматчевую серию без набранных очков

«Вашингтон» на выезде обыграл «Анахайм» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
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Источник: Reuters

В составе победителей первым хет-триком в карьере отметился нападающий Том Уилсон (16', 19', 55'). Еще по одной шайбе забросили Энтони Манта (2') и Ник Дауд (19').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в этой игре двумя результативными передачами, благодаря чему смог прервать четырехматчевую серию без набранных очков. Оба раза россиянин ассистировал Тому Уилсону в большинстве.

Теперь на счету Овечкина 1499 набранных очков в НХЛ (827 голов и 672 результативных передачи). По голам он уступает лишь Уэйну Гретцки, а по очкам находится на 16-м месте в истории.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также 38-летний Овечкин нанес пять бросков по воротам, совершил один силовой прием и сделал один перехват. Несмотря на это, капитан «Вашингтона» закончил матч с отрицательной полезностью — «-2», и провел на льду всего 14 минут и 45 секунд, что является его вторым худшим результатом по игровому времени в этом сезоне.

Наихудший показатель полезности в составе «Вашингтона» у нападающего Евгения Кузнецова — «-3».

Овечкин не забивает на протяжении пяти игр. За 12 проведенных матчей в ноябре он забросил три шайбы, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 67 голов.

«Вашингтон» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут в воскресенье, 3 декабря, на выезде против «Вегаса» — действующего обладателя Кубка Стэнли.

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Анахайм
4:5
2:4, 0:0, 2:1
Вашингтон
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