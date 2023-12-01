Отстраненный «Чикаго» хоккеист заявил о проблемах с алкоголем
Канадский хоккеист Кори Перри сделал официальное заявление на фоне ситуации с расторжением его контракта с «Чикаго». Об этом сообщает журналист Крис Джонстон.
Канадский хоккеист Кори Перри сделал официальное заявление на фоне ситуации с расторжением его контракта с «Чикаго». Об этом сообщает журналист Крис Джонстон.
Минувшим летом 38-летний нападающий с «Чикаго» однолетний контракт на 4 млн долларов. Ветеран принял участие во первых 16 матчах сезона, после чего пропустил два матча «Чикаго» подряд. 25 ноября клуб выступил с заявлением, что отстраняет хоккеиста за «неприемлемый поступок», не дав никакой дополнительной информации об инциденте. Спустя три дня «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов, после чего расторг с ним контракт.
«Я хотел бы искренне извиниться перед всей организацией “Чикаго”, включая владельцев, руководство, тренеров, сотрудников и моих товарищей по команде. Также хотел бы извиниться перед своими болельщиками и своей семьей. Мне стыдно. Я вас всех подвел.
В результате моих действий возникли спекуляции и слухи. Меня тошнит от того, какое влияние это оказало на других. Я хочу прояснить, что эта ситуация никоим образом не касается никого из моих партнеров по команде или их семей. Самое главное — я хочу напрямую извиниться перед теми, на кого это негативно повлияло. Мое поведение было неуместным и неправильным.
Я начал работать с экспертами в области психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, чтобы обсудить мои проблемы с алкоголем. Я предприму все необходимые шаги, чтобы это никогда не повторилось. Я надеюсь вернуть доверие и уважение всех, кто верил в меня на протяжении всей моей карьеры. Повторюсь: мне очень жаль», — сказал Перри в своем заявлении.
Корри Перри выступал в НХЛ с 2004 года и проводил свой 20-й сезон в лиге. В 2011 году канадец признавался самым ценным игроком сезона в НХЛ. В 2016 году Перри стал членом «тройного золотого клуба», в который входят игроки, выигравшие главные хоккейные турниры — Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли.
Всего Перри провел НХЛ 1273 матча и набрал 892 (421+471) очка. Он был лидером среди действующих хоккеистов НХЛ по штрафным минутам за карьеру (1392).