Отстраненный «Чикаго» хоккеист заявил о проблемах с алкоголем

«Я хотел бы искренне извиниться перед всей организацией “Чикаго”, включая владельцев, руководство, тренеров, сотрудников и моих товарищей по команде. Также хотел бы извиниться перед своими болельщиками и своей семьей. Мне стыдно. Я вас всех подвел.



В результате моих действий возникли спекуляции и слухи. Меня тошнит от того, какое влияние это оказало на других. Я хочу прояснить, что эта ситуация никоим образом не касается никого из моих партнеров по команде или их семей. Самое главное — я хочу напрямую извиниться перед теми, на кого это негативно повлияло. Мое поведение было неуместным и неправильным.



Я начал работать с экспертами в области психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, чтобы обсудить мои проблемы с алкоголем. Я предприму все необходимые шаги, чтобы это никогда не повторилось. Я надеюсь вернуть доверие и уважение всех, кто верил в меня на протяжении всей моей карьеры. Повторюсь: мне очень жаль», — сказал Перри в своем заявлении.