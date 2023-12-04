Шайба Тренина принесла «Нэшвиллу» победу над «Баффало»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a4d09114cb189b83&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239930" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине первого периода заброшенными шайбами в составе «хищников» отметились Филип Форсберг (10') и Яков Тренин (11'). «Баффало» смог ответить на это реализованным буллитом в исполнении Виктора Олофссона (31').

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 9, 4.12.2023, 3:00 Баффало 1 Нэшвилл 2

Тренин забросил пятую шайбу за «Нэшвилл» в этом сезоне. На счету 26-летнего россиянина 23 матча, в которых он набрал 8 (5+3) очков.

«Нэшвилл» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. Следующий матч команда проведет в среду, 6 ноября, на выезде против «Чикаго».