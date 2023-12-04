Шайба Тренина принесла «Нэшвиллу» победу над «Баффало»
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Баффало» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Баффало» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В середине первого периода заброшенными шайбами в составе «хищников» отметились Филип Форсберг (10') и Яков Тренин (11'). «Баффало» смог ответить на это реализованным буллитом в исполнении Виктора Олофссона (31').
Тренин забросил пятую шайбу за «Нэшвилл» в этом сезоне. На счету 26-летнего россиянина 23 матча, в которых он набрал 8 (5+3) очков.
«Нэшвилл» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. Следующий матч команда проведет в среду, 6 ноября, на выезде против «Чикаго».
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» на родном льду одержал волевую победу над «Колорадо» (4:1). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 34 из 37 бросков по своим воротам, пропустив в концовке игры две шайбы за 56 секунд.