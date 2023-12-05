Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии матчей с передачами

Счет в матче на восьмой минуте открыл российский нападающий Никита Кучеров, который оказался в одиночестве у ворот Джейка Эттингера и точным кистевым броском поразил ворота. Голевую передачу на Кучерова отдал его соотечественник защитник Михаил Сергачев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7c262de58f2c9e8e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239939" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 19-й минуте Кучеров поучаствовал в еще одной голевой комбинации, которую точным броском завершил Энтони Сирелли. Оставшиеся две шайбы «Тампа» забросила в третьем периоде — отличились Люк Гленденинг (44') и снова Энтони Сирелли (53').

Кучеров продлил свою результативную серию до 10 матчей и повторил рекорд «Тампы» по серии матчей с результативными передачами. Ранее подобного в свитере «молний» добивались Брэд Ричардс (2005/06) и дважды Мартен Сан-Луи (2006/07, 2009/10). Кучеров единолично возглавляет гонку лучших бомбардиров НХЛ, набрав в 25 матчах 42 (12+26) очка.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 25 бросков по своим воротам, оформив первый шатаут в этом сезоне. Это был пятый матч для 29-летнего вратаря в нынешнем сезоне после операции на спине. На последних секундах перед финальной сиреной домашние трибуны «Тампы» скандировали фамилию Василевского.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b4d94052fa5dcfa8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239937" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами, который прошел 2 декабря, закончился разгромной победой «Далласа» (8:1). Василевский пропустил в той игре шесть шайб и после второго периода оказался на скамейке запасных.