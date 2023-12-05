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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии матчей с передачами

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Даллас» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Счет в матче на восьмой минуте открыл российский нападающий Никита Кучеров, который оказался в одиночестве у ворот Джейка Эттингера и точным кистевым броском поразил ворота. Голевую передачу на Кучерова отдал его соотечественник защитник Михаил Сергачев.

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На 19-й минуте Кучеров поучаствовал в еще одной голевой комбинации, которую точным броском завершил Энтони Сирелли. Оставшиеся две шайбы «Тампа» забросила в третьем периоде — отличились Люк Гленденинг (44') и снова Энтони Сирелли (53').

Кучеров продлил свою результативную серию до 10 матчей и повторил рекорд «Тампы» по серии матчей с результативными передачами. Ранее подобного в свитере «молний» добивались Брэд Ричардс (2005/06) и дважды Мартен Сан-Луи (2006/07, 2009/10). Кучеров единолично возглавляет гонку лучших бомбардиров НХЛ, набрав в 25 матчах 42 (12+26) очка.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 25 бросков по своим воротам, оформив первый шатаут в этом сезоне. Это был пятый матч для 29-летнего вратаря в нынешнем сезоне после операции на спине. На последних секундах перед финальной сиреной домашние трибуны «Тампы» скандировали фамилию Василевского.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами, который прошел 2 декабря, закончился разгромной победой «Далласа» (8:1). Василевский пропустил в той игре шесть шайб и после второго периода оказался на скамейке запасных.

«Тампа» одержала первую победу за пять последних матчей и вернулась в зону плей-офф Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут в четверг, 7 декабря, дома против «Питтсбурга».

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