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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Шайба Бучневича принесла «Сент-Луису» победу над «Вегасом»

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Вегас» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вегас
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Источник: Reuters

Счет в матче на исходе первого периода открыл нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко (20'). В середине третьего периода счет в большинстве сравнял Джейк Айкел (53'). Решающую шайбу на 38-й секунде овертайме забросил нападающий «блюзменов» Павел Бучневич.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Для Бучневича это девятая шайба в этом сезоне. На счету 28-летнего россиянина 19 (9+10) очков в 22 матчах. На счету 24-летнего Торопченко 8 (5+3) результативных баллов в 24 матчах.

Благодаря этой победе «Сент-Луис» закрепился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 7 декабря, «блюзмены» снова сыграют с «Вегасом», но на этот раз на домашнем льду.

Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

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Вегас
1:2ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Сент-Луис
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Шайба Бучневича принесла «Сент-Луису» победу над «Вегасом»
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