Шайба Бучневича принесла «Сент-Луису» победу над «Вегасом»

Счет в матче на исходе первого периода открыл нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко (20'). В середине третьего периода счет в большинстве сравнял Джейк Айкел (53'). Решающую шайбу на 38-й секунде овертайме забросил нападающий «блюзменов» Павел Бучневич.

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Для Бучневича это девятая шайба в этом сезоне. На счету 28-летнего россиянина 19 (9+10) очков в 22 матчах. На счету 24-летнего Торопченко 8 (5+3) результативных баллов в 24 матчах.

Благодаря этой победе «Сент-Луис» закрепился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 7 декабря, «блюзмены» снова сыграют с «Вегасом», но на этот раз на домашнем льду.