Шайба Бучневича принесла «Сент-Луису» победу над «Вегасом»
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Вегас» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Вегас» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Счет в матче на исходе первого периода открыл нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко (20'). В середине третьего периода счет в большинстве сравнял Джейк Айкел (53'). Решающую шайбу на 38-й секунде овертайме забросил нападающий «блюзменов» Павел Бучневич.
Для Бучневича это девятая шайба в этом сезоне. На счету 28-летнего россиянина 19 (9+10) очков в 22 матчах. На счету 24-летнего Торопченко 8 (5+3) результативных баллов в 24 матчах.
Благодаря этой победе «Сент-Луис» закрепился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 7 декабря, «блюзмены» снова сыграют с «Вегасом», но на этот раз на домашнем льду.
Напомним, «Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли.