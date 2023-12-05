Фетисов — о сезоне Панарина в НХЛ: Пришло время Артемия
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского хоккеиста Артемия Панарина за «Рейнджерс» в этом сезоне НХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского хоккеиста Артемия Панарина за «Рейнджерс» в этом сезоне НХЛ.
32-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин успешно начал новый сезон НХЛ. В 23 матчах Панарин набрал 35 (15+20) очков и в данный момент занимает четвертое место в гонке бомбардиров.
Вячеслав Фетисов отметил игру российского хоккеиста.
«Пришло время Артемия. Слишком много кредитов было выдано ему. Надеюсь, что сезон у него сложится так, как он этого сам захочет. Он очень талантливый парень, будем следить и болеть за него», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».
Клуб Панарина «Нью-Йорк Рейнджерс» с 37 очками делит с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.