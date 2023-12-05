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18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Фетисов — о сезоне Панарина в НХЛ: Пришло время Артемия

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского хоккеиста Артемия Панарина за «Рейнджерс» в этом сезоне НХЛ.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

32-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин успешно начал новый сезон НХЛ. В 23 матчах Панарин набрал 35 (15+20) очков и в данный момент занимает четвертое место в гонке бомбардиров.

Вячеслав Фетисов отметил игру российского хоккеиста.

«Пришло время Артемия. Слишком много кредитов было выдано ему. Надеюсь, что сезон у него сложится так, как он этого сам захочет. Он очень талантливый парень, будем следить и болеть за него», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Клуб Панарина «Нью-Йорк Рейнджерс» с 37 очками делит с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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