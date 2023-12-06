Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Калгари»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2e5cb11b05deae7f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239954" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в этой встрече двумя набранными очками. В начале второго периода 26-летний россиянин записал на свой счет заброшенную шайбу, а затем поучаствовал в успешном розыгрыше большинства, отметившись результативной передачей. Теперь на счету Капризова 23 (8+15) набранных очка в 23 матчах сезона.

«Миннесота» одержала четыре победы подряд после увольнения тренера Дина Эвасона и поднялась на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «дикари» проведут в пятницу, 8 декабря, на выезде против «Ванкувера».

Другие результаты игрового дня:

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Коламбус» (4:3 ОТ), уступая в счете к началу третьего периода 0:3. В камбэке «Лос-Анджелеса» поучаствовал защитник Владислав Гавриков, отметившийся двумя результативными передачами. Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко открыл счет в этой встрече, отметившись заброшенной шайбой в большинстве.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c55904e62e577d34&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239953" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Айлендерс» (5:4 ОТ), уступая в счете к середине третьего периода 1:4. В камбэке «Сан-Хосе» поучаствовали защитник Никита Охотюк и нападающий Александр Барабанов, записавшие на свой счет по результативной передаче. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 37 бросков по своим воротам, пропустив решающую шайбу за пять секунд до конца овертайма.