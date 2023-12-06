Тарасенко оформил дубль и прервал безголевую серию из 13 матчей
«Оттава» дома обыграла «Рейнджерс» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Оттава» дома обыграла «Рейнджерс» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Оттавы» дублем отметился нападающий Владимир Тарасенко. В начале второго периода 31-летний россиянин поразил ворота вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и прервал свою безголевую серию, которая насчитывала 13 матчей.
Спустя две минуты Тарасенко отметился результативной передачей на Дрейка Батерсона, а в концовке встречи забросил еще одну шайбу, но уже в пустые ворота. Российский нападающий был признан второй звездой матча.
Также дублем в этой встрече отметился капитан «Оттавы» Брэди Ткачук, ставший первой звездой матча. Оба раза канадцу ассистировал российский защитник Артем Зуб, на счету которого теперь 7 (2+5) очков после 13 матчей. В активе Тарасенко 17 (5+12) очков после 20 игр.
У «Рейнджерс» в обеих шайбах поучаствовал нападающий Артемий Панарин. В начале второго периода россиянин дальним кистевым броском от синей линии отправил шайбу в девятку ворот «Оттавы», а спустя пять минут отметился результативной передачей на К'Андре Миллера.
Благодаря двум набранным очкам Панарин временно поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ, но спустя несколько часов его обошел нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер. На счету Панарина 37 (16+21) набранных очков после 24 матчей.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам и во второй раз в сезоне пропустил пять шайб за игру.
«Рейнджерс» сохранили за собой первую строчку в Восточной конференции, но потеряют ее, если «Бостон» в ближайшей игре наберет очки в матче с «Баффало». Следующий матч «Рейнджерс» проведут в воскресенье, 10 декабря, на выезде против «Вашингтона».
«Оттава» остается на последней строчке в Восточной конференции. В пятницу, 8 декабря, «сенаторы» дома сыграют с «Торонто».