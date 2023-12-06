Тарасенко оформил дубль и прервал безголевую серию из 13 матчей

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239955&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Оттавы» дублем отметился нападающий Владимир Тарасенко. В начале второго периода 31-летний россиянин поразил ворота вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и прервал свою безголевую серию, которая насчитывала 13 матчей.

Спустя две минуты Тарасенко отметился результативной передачей на Дрейка Батерсона, а в концовке встречи забросил еще одну шайбу, но уже в пустые ворота. Российский нападающий был признан второй звездой матча.

Также дублем в этой встрече отметился капитан «Оттавы» Брэди Ткачук, ставший первой звездой матча. Оба раза канадцу ассистировал российский защитник Артем Зуб, на счету которого теперь 7 (2+5) очков после 13 матчей. В активе Тарасенко 17 (5+12) очков после 20 игр.

У «Рейнджерс» в обеих шайбах поучаствовал нападающий Артемий Панарин. В начале второго периода россиянин дальним кистевым броском от синей линии отправил шайбу в девятку ворот «Оттавы», а спустя пять минут отметился результативной передачей на К'Андре Миллера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c6311c17eea35083&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239952" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря двум набранным очкам Панарин временно поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ, но спустя несколько часов его обошел нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер. На счету Панарина 37 (16+21) набранных очков после 24 матчей.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам и во второй раз в сезоне пропустил пять шайб за игру.

«Рейнджерс» сохранили за собой первую строчку в Восточной конференции, но потеряют ее, если «Бостон» в ближайшей игре наберет очки в матче с «Баффало». Следующий матч «Рейнджерс» проведут в воскресенье, 10 декабря, на выезде против «Вашингтона».