Мильштейн: Когда российские хоккеисты были на выезде, их дом охраняла полиция
Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал об отношении к российским игрокам в США после 24 февраля 2022 года.
Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал об отношении к российским игрокам в США после 24 февраля 2022 года.
"После 24 февраля я получал письма от канадцев, американцев с посылом, как я смею работать с российскими хоккеистами, мол, убирайтесь все обратно.
После 24 февраля на две-три недели мы многим нашим клиентам россиянам при поддержке клубов и НХЛ предоставили дополнительную охрану. Когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины. Был такой небольшой отрезок. Американцы — такие люди, которые быстро все забывают, простые люди и ровно через пять минут тема поменялась и начали говорить о чем-то другом. Американцы дружелюбные, в отличие от других наций, их больше интересует то, что происходит дома, а не то, что происходит за тридевять земель.
Но хотел бы, чтобы американцы побольше ездили в Россию, посмотрели. Потому что у многих представления о России до сих пор — медведь, балалайка и водка", — рассказал Мильштейн в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.
Клиентами Мильштейна являются Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев из «Тампы», а также недавно сменивший команду Никита Задоров и другие хоккеисты.