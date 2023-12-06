Мильштейн: Когда российские хоккеисты были на выезде, их дом охраняла полиция

После 24 февраля на две-три недели мы многим нашим клиентам россиянам при поддержке клубов и НХЛ предоставили дополнительную охрану. Когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины. Был такой небольшой отрезок. Американцы — такие люди, которые быстро все забывают, простые люди и ровно через пять минут тема поменялась и начали говорить о чем-то другом. Американцы дружелюбные, в отличие от других наций, их больше интересует то, что происходит дома, а не то, что происходит за тридевять земель.