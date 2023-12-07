Кучеров побил рекорд «Тампы» по серии матчей с передачами

Второй звездой матча стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. В первом периоде 30-летний россиянин отметился результативной передачей на Энтони Сирелли, а во втором игровом отрезке он уже сам стал автором заброшенной шайбы. Оба результативных действия Кучеров совершил при игре в большинстве.

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Первой звездой матча был признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. На последней минуте матча россиянин упустил шанс оформить шатаут, допустив потерю шайбы за своими воротами, после которой нападающий «Питтсбурга» Джейк Генцел забил гол.

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Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 9, 7.12.2023, 3:00 Тампа-Бэй 3 Питтсбург 1

Кучеров продлил свою результативную серию в НХЛ до 11 матчей и установил рекорд «Тампы» по продолжительности ассистентской серии. Предыдущими рекордсменами клуба были канадцы Брэд Ричардс (2005/06) и Мартен Сан-Луи (2006/07, 2009/10), у которых были серии из 10 матчей с результативными передачами.

Кроме того, Кучеров продолжает возглавлять список лучших бомбардиров НХЛ, имея в своем активе после 26 матчей 44 (17+27) очка. На данном отрезке сезона это лучший результат в НХЛ в XXI веке среди крайних нападающих.

«Тампа» поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Ближайшей ночью «молнии» на выезде сыграют против «Нэшвилла».

Другие результаты игрового дня

«Флорида» дома в результативном матче обыграла «Даллас» (5:4). Заброшенной шайбой в этом матче отметился нападающий «Далласа» Евгений Дадонов. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 33 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в сезоне.

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Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 9, 7.12.2023, 3:00 Флорида 5 Даллас 4

«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис» (6:3). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев во втором периоде записал на свой счет две результативные передачи.

«Эдмонтон» дома разгромил «Каролину» (6:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков в первые 40 секунд матча пропустил две шайбы. На шестой минуте матча 24-летний россиянин пропустил третий гол и был вынужден уступить место на льду финскому вратарю Антти Раанте.