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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Российского хоккеиста удалили за выброшенный со льда куриный наггетс

Российский нападающий американского клуба «Толедо», выступающего в Лиге Восточного побережья (ECHL), Кирилл Тютяев получил необычное удаление в матче с «Каламазу» (2:6). Об этом сообщает портал Russian Machine Never Breaks.

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Во втором периоде матча перед вбрасыванием кто-то из болельщиков выбросил на лед куриный наггетс. Чтобы не задерживать ход игры, 23-летний россиянин, используя клюшку, отправил наггетс обратно на трибуны. За это судьи дали Тютяеву десятиминутный дисциплинарный штраф.

Курьезный момент произошел при счете 2:1 в пользу «Толедо», после чего команда пропустила пять шайб подряд и потерпела разгромное поражение.

Тютяев является воспитанником екатеринбургского хоккея. На драфте НХЛ 2019 года под общим 190-м номером хоккеиста задрафтовал «Детройт». В прошлом сезоне нападающий играл за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ, но в этом году был спущен в ECHL.

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