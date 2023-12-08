Российского хоккеиста удалили за выброшенный со льда куриный наггетс

Во втором периоде матча перед вбрасыванием кто-то из болельщиков выбросил на лед куриный наггетс. Чтобы не задерживать ход игры, 23-летний россиянин, используя клюшку, отправил наггетс обратно на трибуны. За это судьи дали Тютяеву десятиминутный дисциплинарный штраф.
Курьезный момент произошел при счете 2:1 в пользу «Толедо», после чего команда пропустила пять шайб подряд и потерпела разгромное поражение.
Тютяев является воспитанником екатеринбургского хоккея. На драфте НХЛ 2019 года под общим 190-м номером хоккеиста задрафтовал «Детройт». В прошлом сезоне нападающий играл за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ, но в этом году был спущен в ECHL.