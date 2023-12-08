Российского хоккеиста удалили за выброшенный со льда куриный наггетс

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=51b54122647986ae&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239974" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде матча перед вбрасыванием кто-то из болельщиков выбросил на лед куриный наггетс. Чтобы не задерживать ход игры, 23-летний россиянин, используя клюшку, отправил наггетс обратно на трибуны. За это судьи дали Тютяеву десятиминутный дисциплинарный штраф.

Курьезный момент произошел при счете 2:1 в пользу «Толедо», после чего команда пропустила пять шайб подряд и потерпела разгромное поражение.