Кучеров прервал свою рекордную результативную серию в НХЛ

В составе «Лайтнинг» единственную шайбу в середине первого периода забросил Алекс Барре-Булет (14'), после чего забивали только хоккеисты «Нэшвилла». Отличились Юусо Пярссинен (18'), Филип Форсберг (33'), Райан Макдона (35'), Роман Йоси (47') и Яков Тренин (54'), поразивший уже пустые ворота «Тампы».

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал серию из 11 подряд игр с результативными передачами. В предыдущей встрече против «Питтсбурга» (3:1) россиянин установил новый рекорд команды по продолжительности серии матчей с ассистами, который держался с 2006 года.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 9, 8.12.2023, 4:00 Нэшвилл 5 Тампа-Бэй 1

Тем не менее Кучеров сохранил за собой лидерство в бомбардирской гонке НХЛ — на его счету 27 матчей и 44 (17+27) очков. Ближайшим преследователем россиянина является американский нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, в активе которого 39 (14+25) очков после 27 матчей.

После поражения от «Нэшвилла» «Тампа» выпала из зоны плей-офф Восточной конференции, опустившись на девятое место. Следующий матч «молнии» проведут в воскресенье, 10 декабря, на выезде против «Сиэтла».

Другие результаты игрового дня

«Сан-Хосе» на выезде одержал сверхволевую победу над «Детройтом» (6:5 ОТ). Счет в матче во втором периоде открыл нападающий «Детройта» Клим Костин, прервавший десятиматчевую голевую засуху. К середине второго периода «Детройт» вел со счетом 4:0, но уже к концу периода «Сан-Хосе» сумел сравнять счет.

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Шесть из восьми шайб были заброшены с 13-й по 16-ю минуту с общей разницей в 181 секунду. Командам не хватило лишь одной секунды до повторения рекорда НХЛ, который был установлен в 1981 году.

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Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 9, 8.12.2023, 3:00 Детройт 5 Сан-Хосе 6 ОТ

В третьем периоде «Детройт» вышел вперед, но за 89 секунд до конца основного времени «Сан-Хосе» смог сравнять счет. В шайбе Томас Гертла поучаствовал нападающий Александр Барабанов. Автором решающей шайбы на 37-й секунде овертайма стал Микаэль Гранлунд.

«Айлендерс» дома обыграли «Коламбус» (7:3). Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 32 из 35 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в сезоне.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 9, 8.12.2023, 3:30 Айлендерс 7 Коламбус 3

«Калгари» дома одержали волевую победу над «Каролиной» (3:2), уступая к началу третьего периода со счетом 0:2. Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Виннипег» на выезде обыграл «Колорадо» (4:2). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.