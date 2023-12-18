Овечкин обновил свой антирекорд по длительности безголевой серии

Команды обменялись заброшенными шайбами во втором периоде. На 28-й минуте счет открыл финский нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Спустя четыре минуты равновесие в счет восстановил словацкий защитник «Вашингтона» Мартин Фегервари. В послематчевой серии буллитов единственным точным броском отметился нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c06c1fe27ae8a0f6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240037" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ворота «Каролины» защищал Петр Кочетков, который отразил в этом матче 20 бросков по своим воротам из 21.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков и продлил свою безголевую серию до 13 матчей. 38-летний россиянин провел на льду 20 минут 45 секунд, нанес четыре броска в створ, сделал три силовых приема, совершил один перехват и закончил матч с коэффициентом полезности «+1».

Овечкин обновил личный антирекорд по продолжительности серии без заброшенных шайб в НХЛ. Предыдущий был установлен в марте 2017 года, когда Овечкин впервые в карьере провел 10 матчей без голов.

В этом сезоне на счету Овечкина 28 матчей и 17 (5+12) набранных очков. Последний раз капитан «Вашингтона» забивал 19 ноября в домашнем матче против «Коламбуса» (4:3).

Овечкин с 827 голами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 67 шайб. Стоит отметить, что самая длительная безголевая серия в карьере легендарного канадца составляет 21 матч.