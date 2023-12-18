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09:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин обновил свой антирекорд по длительности безголевой серии

«Вашингтон» на выезде одержал победу над «Каролиной» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
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Источник: Reuters

Команды обменялись заброшенными шайбами во втором периоде. На 28-й минуте счет открыл финский нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Спустя четыре минуты равновесие в счет восстановил словацкий защитник «Вашингтона» Мартин Фегервари. В послематчевой серии буллитов единственным точным броском отметился нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ворота «Каролины» защищал Петр Кочетков, который отразил в этом матче 20 бросков по своим воротам из 21.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков и продлил свою безголевую серию до 13 матчей. 38-летний россиянин провел на льду 20 минут 45 секунд, нанес четыре броска в створ, сделал три силовых приема, совершил один перехват и закончил матч с коэффициентом полезности «+1».

Овечкин обновил личный антирекорд по продолжительности серии без заброшенных шайб в НХЛ. Предыдущий был установлен в марте 2017 года, когда Овечкин впервые в карьере провел 10 матчей без голов.

В этом сезоне на счету Овечкина 28 матчей и 17 (5+12) набранных очков. Последний раз капитан «Вашингтона» забивал 19 ноября в домашнем матче против «Коламбуса» (4:3).

Овечкин с 827 голами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 67 шайб. Стоит отметить, что самая длительная безголевая серия в карьере легендарного канадца составляет 21 матч.

Благодаря победе над «Каролиной» «Вашингтон» поднялся на восьмую строчку в Восточной конференции и вернул себе место в зоне плей-офф. Следующий матч «столичные» проведут в четверг, 21 декабря, дома против «Айлендерс».

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Каролина
1:2Б
0:0, 1:1, 0:0, 0:0
Вашингтон
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