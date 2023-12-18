Шайба Михеева принесла «Ванкуверу» победу над «Чикаго»
«Ванкувер» на выезде одержал волевую победу над «Чикаго» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Ванкувер» на выезде одержал волевую победу над «Чикаго» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерсон (19'), Дакота Джошуа (24'), Брок Босер (24') и Илья Михеев (36'). У хозяев дубль оформил Ник Фолиньо (10', 21'), еще один гол на счету Коула Гуттмана (47').
Михеев забросил 10-й гол в этом сезоне. На счету 29-летнего россиянина 28 матчей и 17 (10+7) набранных очков. Его одноклубник Брок Босер забросил 23-й гол в сезоне, благодаря чему вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ.
Защитник «Ванкувера» Никита Задоров закончил матч с лучшим показателем полезности в команде — «+3». 28-летний россиянин отметился дракой с канадским нападающим «Чикаго» Рисом Джонсоном, который жестко сыграл против лидера «Ванкувера» Элиаса Петтерсона. За это Задоров получил 17 минут штрафа — на него одновременно были наложены малый, большой и дисциплинарный штраф (2+5+10).
«Ванкувер» одержал пятую победу в шести последних матчах и закрепился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в среду, 20 декабря, на выезде против «Нэшвилла».