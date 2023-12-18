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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» победить «Оттаву»

«Вегас» дома одержал победу над «Оттавой» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вегас
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Источник: AP 2023

В составе действующих обладателей Кубка Стэнли заброшенными шайбами отметились Джек Айкел (2'), Джонатан Маршессо (14'), Николас Рой (30'), Чендлер Стивенсон (32'), Иван Барбашев (40') и Вильям Карлссон (46'). У гостей результативные броски на свой счет записали Джош Норрис (7'), Ридли Грейг (11') и Брэди Ткачук (59').

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд. Также 28-летний россиянин в этом матче отметился результативной передачей на Джека Айкела. Теперь на счету Барбашева 32 матча и 16 (8+8) набранных очков.

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко пропустил второй матч команды подряд по семейным обстоятельствам. Защитник «Оттавы» Артем Зуб остался без набранных очков и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-2».

«Вегас» одержал седьмую победу в девяти последних матчах и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «рыцари» проведут в среду, 20 декабря, на выезде против «Каролины».

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2:2, 3:0, 1:1
Оттава
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