Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» победить «Оттаву»
«Вегас» дома одержал победу над «Оттавой» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вегас» дома одержал победу над «Оттавой» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе действующих обладателей Кубка Стэнли заброшенными шайбами отметились Джек Айкел (2'), Джонатан Маршессо (14'), Николас Рой (30'), Чендлер Стивенсон (32'), Иван Барбашев (40') и Вильям Карлссон (46'). У гостей результативные броски на свой счет записали Джош Норрис (7'), Ридли Грейг (11') и Брэди Ткачук (59').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд. Также 28-летний россиянин в этом матче отметился результативной передачей на Джека Айкела. Теперь на счету Барбашева 32 матча и 16 (8+8) набранных очков.
Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко пропустил второй матч команды подряд по семейным обстоятельствам. Защитник «Оттавы» Артем Зуб остался без набранных очков и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-2».
«Вегас» одержал седьмую победу в девяти последних матчах и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «рыцари» проведут в среду, 20 декабря, на выезде против «Каролины».