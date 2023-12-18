Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» победить «Оттаву»

В составе действующих обладателей Кубка Стэнли заброшенными шайбами отметились Джек Айкел (2'), Джонатан Маршессо (14'), Николас Рой (30'), Чендлер Стивенсон (32'), Иван Барбашев (40') и Вильям Карлссон (46'). У гостей результативные броски на свой счет записали Джош Норрис (7'), Ридли Грейг (11') и Брэди Ткачук (59').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=85d4a8307d97a01b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240041" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд. Также 28-летний россиянин в этом матче отметился результативной передачей на Джека Айкела. Теперь на счету Барбашева 32 матча и 16 (8+8) набранных очков.

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко пропустил второй матч команды подряд по семейным обстоятельствам. Защитник «Оттавы» Артем Зуб остался без набранных очков и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-2».