Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас
Оттава
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Сан-Хосе
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Анахайм
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Вашингтон
Б
12
Хоккей. НХЛ
17.12
Чикаго
Ванкувер
34
Хоккей. НХЛ
19.12
Детройт
Анахайм
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:00
Вегас
Оттава
63
04:00
Колорадо
Сан-Хосе
62
03:00
Нью-Джерси
Анахайм
15
02:00
Каролина
Вашингтон
Б
12
17.12
Чикаго
Ванкувер
34
17.12
Калгари
Тампа-Бэй
42
17.12
Сиэтл
Лос-Анджелес
Б
23
17.12
Эдмонтон
Флорида
15
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Георгиев побил рекорд Патрика Руа по количеству побед за год

«Колорадо» дома уверенно обыграл «Сан-Хосе» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Колорадо
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Счет в матче открыл нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, на восьмой минуте реализовавший пятиминутное большинство. 28-летний россиянин забил 13-й гол в этом сезоне и поднялся в тройку лучших снайперов своей команды. Всего на счету Ничушкина 29 матчей и 27 (13+14) набранных очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал 15-ю победу в сезоне. Для 27-летнего россиянина это 40-я победа в 2023 году, благодаря чему он побил рекорд франшизы по числу побед за календарный год. Предыдущим рекордсменом «Колорадо» был легендарный канадский вратарь Патрик Руа, который в 2000 году одержал 39 побед.

В этом сезоне Георгиев провел за «Колорадо» 24 матча, в которых отражает в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 2,96. Он занимает второе место по числу побед в текущем сезоне, уступая лишь вратарю «Ванкувера» Тэтчеру Демко, который одержал 16 побед в 23 матчах.

«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «лавины» проведут в среду, 20 декабря, на выезде против «Чикаго».

Читайте также
Колорадо
6:2
3:0, 1:1, 2:1
Сан-Хосе
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кейн установил новый рекорд результативности в Бундеслиге
Радимов: Абаскаль может возглавить «Севилью». Карпин — идеальная...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь