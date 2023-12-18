Георгиев побил рекорд Патрика Руа по количеству побед за год

Счет в матче открыл нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, на восьмой минуте реализовавший пятиминутное большинство. 28-летний россиянин забил 13-й гол в этом сезоне и поднялся в тройку лучших снайперов своей команды. Всего на счету Ничушкина 29 матчей и 27 (13+14) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7e22e80bbd4f82fa&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240040" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал 15-ю победу в сезоне. Для 27-летнего россиянина это 40-я победа в 2023 году, благодаря чему он побил рекорд франшизы по числу побед за календарный год. Предыдущим рекордсменом «Колорадо» был легендарный канадский вратарь Патрик Руа, который в 2000 году одержал 39 побед.

В этом сезоне Георгиев провел за «Колорадо» 24 матча, в которых отражает в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 2,96. Он занимает второе место по числу побед в текущем сезоне, уступая лишь вратарю «Ванкувера» Тэтчеру Демко, который одержал 16 побед в 23 матчах.